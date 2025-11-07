El fandom K-popero sanjuanino está de parabienes. El sábado 8 de noviembre, el Centro Cultural Conte Grand será el epicentro de una nueva movida que traerá a San Juan todo el espíritu K-pop, a través de música, baile, juegos y demás. “Multiverso K-pop”, es como han llamado a este encuentro, que se desarrollará entre las 15:00 y las 20:30 h, con entrada libre y gratuita.

Una feria con más de 40 emprendedores locales vinculados al K-pop y al universo kawaii, se plegará a la jornada donde no faltará el clásico certamen de baile, los juegos, la trivia y un “random dance” abierto, para todos los que se animen a moverse al ritmo de sus bandas favoritas. Además, habrá un workshop con Dysty, integrante de Shadows, quien compartirá su experiencia en la escena del K-pop local.

Pero sin dudas, y como siempre sucede, el gran atractivo del “Multiverso K-pop” será la presentación de cosplayers que interpretarán a Rumi y los Saja Boys, los personajes principales de la exitosa película Las Guerreras K-pop (el fenómeno animado de Netflix, cuyas canciones dominan los rankings musicales), toda una  sensación entre los fans.

a-guerreras-728x351
Las guerreras K-pop

Juegos, batallas de baile, concursos y shows completan esta propuesta que culminará con entrega de premios a los ganadores.

El cronograma es el siguiente: 

  • 15.00 – Apertura
  • 15.30 – Trivia K-pop
  • 15.50 – Juego Moon Run SeokJin
  • 16.00 – Batalla de baile Stray Kids
  • 16.30 – Random dance
  • 17.00 – Concurso K-pop solista
  • 18.00 – Workshop con Dysty
  • 9.00 – Sho Rumi
  • 19.10 – Show Saja Boys
  • 19.15 – Concurso K-pop grupal
  • 20.10 – Entrega de premios

 

