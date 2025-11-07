Los fans sanjuaninos del K-pop vuelven a reunirse en el Centro Cultural Conte Grand Si te gusta el universo del pop coreano tenés una cita este fin de semana en San Juan. Será el sábado 8 de noviembre, con música, danza, concursos, cosplay, feria y más. La entrada es libre y gratuita.

El fandom K-popero sanjuanino está de parabienes. El sábado 8 de noviembre, el Centro Cultural Conte Grand será el epicentro de una nueva movida que traerá a San Juan todo el espíritu K-pop, a través de música, baile, juegos y demás. “Multiverso K-pop”, es como han llamado a este encuentro, que se desarrollará entre las 15:00 y las 20:30 h, con entrada libre y gratuita.

Una feria con más de 40 emprendedores locales vinculados al K-pop y al universo kawaii, se plegará a la jornada donde no faltará el clásico certamen de baile, los juegos, la trivia y un “random dance” abierto, para todos los que se animen a moverse al ritmo de sus bandas favoritas. Además, habrá un workshop con Dysty, integrante de Shadows, quien compartirá su experiencia en la escena del K-pop local.

Pero sin dudas, y como siempre sucede, el gran atractivo del “Multiverso K-pop” será la presentación de cosplayers que interpretarán a Rumi y los Saja Boys, los personajes principales de la exitosa película Las Guerreras K-pop (el fenómeno animado de Netflix, cuyas canciones dominan los rankings musicales), toda una sensación entre los fans.

Juegos, batallas de baile, concursos y shows completan esta propuesta que culminará con entrega de premios a los ganadores.

El cronograma es el siguiente: