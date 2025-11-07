El fandom K-popero sanjuanino está de parabienes. El sábado 8 de noviembre, el Centro Cultural Conte Grand será el epicentro de una nueva movida que traerá a San Juan todo el espíritu K-pop, a través de música, baile, juegos y demás. “Multiverso K-pop”, es como han llamado a este encuentro, que se desarrollará entre las 15:00 y las 20:30 h, con entrada libre y gratuita.
Una feria con más de 40 emprendedores locales vinculados al K-pop y al universo kawaii, se plegará a la jornada donde no faltará el clásico certamen de baile, los juegos, la trivia y un “random dance” abierto, para todos los que se animen a moverse al ritmo de sus bandas favoritas. Además, habrá un workshop con Dysty, integrante de Shadows, quien compartirá su experiencia en la escena del K-pop local.
Pero sin dudas, y como siempre sucede, el gran atractivo del “Multiverso K-pop” será la presentación de cosplayers que interpretarán a Rumi y los Saja Boys, los personajes principales de la exitosa película Las Guerreras K-pop (el fenómeno animado de Netflix, cuyas canciones dominan los rankings musicales), toda una sensación entre los fans.
Juegos, batallas de baile, concursos y shows completan esta propuesta que culminará con entrega de premios a los ganadores.
El cronograma es el siguiente:
- 15.00 – Apertura
- 15.30 – Trivia K-pop
- 15.50 – Juego Moon Run SeokJin
- 16.00 – Batalla de baile Stray Kids
- 16.30 – Random dance
- 17.00 – Concurso K-pop solista
- 18.00 – Workshop con Dysty
- 9.00 – Sho Rumi
- 19.10 – Show Saja Boys
- 19.15 – Concurso K-pop grupal
- 20.10 – Entrega de premios