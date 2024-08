Lizy Tagliani compartió la primera foto de su hijo con una conmovedora carta La flamante madre publicó una emotiva postal a través de su cuenta personal de Instagram; cuáles fueron las palabras que emocionaron a sus seguidores.

Esta semana, la vida de Lizy Tagliani y su esposo, Sebastián Nebot, cambió para siempre cuando tuvieron en brazos, por primera vez, a su hijo adoptivo, Tati. Entre tanta emoción por llevar adelante su sueño, la conductora y actriz compartió el primer posteo de la familia que formaron, junto a las emotivas palabras que describieron el feliz momento de sus vidas.

Este lunes 5 de agosto, la conductora brindó un mano a mano a Telefe Noticias con Rodolfo Barili para confirmar la noticia de que se convertiría en madre a sus 53 años. “Hay una cosa que me dijo la jueza, muy hermosa, y que me hizo entender mucho. Ellos no buscan hijos para padres, ellos buscan una familia para niños. Entonces, es un proceso muy largo, pero que estamos muy contentos y muy emocionados, con una gran alegría. Estamos chochos, porque fue todo mágico”, indicó.

A pesar de que la pareja resguarda con especial hermetismo la identidad del niño por pedido de la jueza a cargo de la adopción, Lizy Tagliani compartió una tierna imagen donde se ven las manos de cada uno de los integrantes de esta familia en blanco y negro. Pero lo más emotivo fue lo que pensó la conductora a la hora de dirigirse al nuevo integrante. “Y de repente conocimos otro amor, distinto, único, enorme. El amor más grande con el que nos pudimos topar. Estamos felices de ser tu familia, tu nueva vida, la oportunidad de construir junto a vos un camino”, introdujo.

Asimismo, se refirió al entorno mediático que cubre noticias relacionadas con el espectáculo. “Comienza un viaje largo en el que fundamentalmente les pedimos a todos que cuiden cualquier detalle de la vida de nuestro bebé, es importante para él y para este proceso. Nosotros somos su familia, pero necesitamos el amor y la reserva de todos. La vida nos dio la oportunidad de tenerte, de que nos elijas, no podemos garantizarte el resultado, pero te aseguramos que haremos hasta lo imposible para que crezcas lleno de amor y felicidad”, continuó Tagliani.

También se refirió a las pocas interacciones, pero cargadas de significado, en este corto tiempo con el niño. “Me llena el alma escucharte al decirme mamá o a Sebastián, papá, pero queremos que sepas que no buscábamos ninguna etiqueta, solo cambiar tu vida y la nuestra para siempre”, señaló.

“Desde hoy somos papá, mamá y Tati. Te amamos, bienvenido a este hermoso nuevo mundo. Mamá tiene un trabajo fantástico que su mejor paga es recibir el amor de la gente, cuando mamá era chiquita no tenía mucho y ahora tiene la mejor fortuna que se pueda tener, ya lo vas a sentir en cada palabra, en cada saludo, en cada demostración de amor”, concluyó Lizy Tagliani en el posteo que tuvo más de 400 mil likes en menos de tres horas.

En la caja de comentarios, varios famosos, amigos de la pareja les desearon los mejores augurios en este momento. “Qué lindo amor puro”, escribió Jesica Cirio; “Hermoso”, comentó Araceli González; “Mamá, Lizy. Los amamos”, manifestó Barby Franco; “¡Amor del bueno, amor que sana y salva! Los quiero, Tía Vero”, remarcó Verónica Lozano.

Ahora, el matrimonio afrontará los nuevos desafíos de ser padre y madre, aunque todavía esperan la adopción definitiva en este proceso.

