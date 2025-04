Lizy Tagliani suma acusaciones y ahora Marcela Tauro también la destrozó: “Es una buena actriz” La periodista apuntó contra la conductora que en los últimos días enfrenta varias acusaciones escandalosas.

Marcela Tauro destrozó a Lizy Tagliani tras su descargo. “Es una buena actriz”, opinó. En los últimos días, la artista quedó en el ojo de la tormenta por dos motivos: los chats hot con la pareja de la panelista de Intrusos (América) y la fuerte acusación que recibió de Viviana Canosa, que la trató de “ladrona”.

En su debut como conductora de Infama (América), Tauro abordó todos los temas en la agenda, entre ellos el descargo de Lizy. Después de escuchar las palabras de la conductora al aire de La Peña de Morfi (Telefe), la periodista aplaudió y lanzó: “Qué buena actriz. No lo había visto. Muy buena actriz”.

Marcela Tauro destrozó a Lizy Tagliani tras su descargo: "Es una buena actriz, no le creo nada"

“Ella dice ‘mi familia, mi esposo’… ¿Sabés qué? Esto ocurrió en el 2023, hacía tres meses que se había casado”, lanzó en referencia al momento en que le mandó mensajes a Martín, su exnovio.

Entonces, cuestionó: “La gente tiene que analizar y ver porque los famosos nos venden cosas que no son. Se separan de uno y al otro día ya tienen otra pareja. ¿Qué? ¿Se les va el amor de golpe? Entonces no estaba tan enamorado de uno. No lo digo solo por ella, ¿eh?”.

“¿No le creíste entonces?“, le preguntó con picardía uno de los panelistas. Tajante, Tauro negó: “No. No sé si nada porque no es para mí. El mensaje es para Viviana”.

A modo de cierre, Karina Iavícoli opinó: “Claro, es muy impersonal lo que dice. Si vos prestás atención, está leyendo. Estaba tan nerviosa que se ve que lo tuvo que leer. Y la vi con un look muy distinto al habitual, como muy producida, como muy prolija, cuando ella suele ser más desprejuiciada. Como armando, un marco para que sea creíble lo que estaba diciendo”.

Lizy Tagliani se quebró al hablar de las acusaciones de robo: “Yo no miento”

Lizy Tagliani se quebró al hablar de las acusaciones en su contra. En los últimos días, la conductora quedó en el ojo de la tormenta después de que Viviana Canosa la acusara de ladrona.

“Estoy triste”, dijo al aire de La Peña de Morfi (Telefe). Aunque admitió que no tenía ganas de estar en el programa porque está muy afectada por todo, remarcó que siente al equipo y al público como su familia.

Mirando a cámara y con la voz quebrada, Lizy Tagliani dijo: “Gracias a Dios, tengo 54 años y todavía conservo a mis amigos de la infancia, mis compañeros del secundario, mis compañeros de los trabajos, mis clientas de más de 25 años de peluquera. Toda gente que me brindó oportunidades y que me brindó su afecto, su cariño, su confianza y que de la mayoría aún sigo siendo amiga. Ese apoyo incondicional es lo que me da fuerza en los días que estoy viviendo“.

Acto seguido, sostuvo: “Yo sé quién soy, estoy muy segura y mi nombre y el de mi mamá son un honor para mí. Llevar mi apellido es lo más lindo que me pasa y tener la vida que tengo también”.

Viviana Canosa dejó muy mal parada a Lizy Tagliani.

Tras destacar que ese es un programa que busca llevar alegría, le pidió disculpas a la gente y al público y explicó: “No quería dejar pasar. Obviamente, me pongo a disposición de lo que sea necesario para que todo se aclare y para que quede en claro que yo soy una buena mina, una buena persona”.

A modo de cierre, expuso: “Si algo fuera verdad, les doy mi palabra de honor, que yo misma voy a decir ‘sí, eso es así, eso pasó‘”. “Acá estoy. Acá está frente a ustedes una amiga de verdad. Yo no miento. Y no voy a mentir nunca”, concluyó.