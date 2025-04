Los audios de Morena Rial en los que confiesa por qué Loly Antoniale se fue del país En LAM pusieron al aire nuevos audios comprometedores de la hija del conductor de Argenzuela y su versión del exilio de la cordobesa.

En tanto sigue adelante la causa tras ser acusada de formar parte de una banda que robaba casas, continúan saliendo a la luz chats que comprometen aún más a Morena Rial. Pero fue entre tantos mensajes y difusión de los mismos que apareció un testigo inesperado.

El martes 8 de abril en LAM pusieron al aire nuevas escuchas de charlas que tenía Tadeo Suárez, un joven uruguayo que supo ser cómplice de la hija del conductor de Argenzuela, con quien llegaron a planear que la influener se vaya al país vecino con una banda de ladrones para robar propiedades, entre ellas se habló de la de Carlos Perciavalle.

En estos audios inéditos y exclusivos el muchacho no solo sorprende al contar cómo y cuánto le robó Morena a su propio padre sino que, además, reveló por qué realmente Loly Antoniale se habría exiliado de Argentina e instalado en Estados Unidos.

“Atención Jorge Rial. Porque acá se habla del robo a Jorge y el viaje a Colombia”, planteó Angel de Brito introduciendo el tema y antes de mandar los mensajes de voz al aire que refieren a momentos cercanos al paro cardíaco que sufrió el conductor de C5N.

LA TEORIA DEL EXILIO DE LA NIÑA LOLY

“Y siempre choreó, siempre entró a las casas, siempre hizo plata de esa manera. Y si no choreaba una casa, iba a la de Jorge. Se arreglaba con Jorge, lo falseteaba un poco, y tanto ella como Rocío le agarraban plata de la caja fuerte”, dice Suárez en el que el presentador de LAM definió como audio 3.

A lo que Tadeo siguió: “Cuando viajaron a Colombia, que Jorge se enfermó, ahí me lo contó More. En febrero me lo contó. Hace dos meses. Que ella le abrió la caja fuerte al padre y que fue a Colombia porque ella le había hecho un trabajo de brujería. La conocí porque me llevó a Córdoba a verla”.

“Es una chica con muchas cosas oscuras, pero hay que ir bien. Y bueno, Jorge es la peor peste. Hizo desaparecer la Niña Loli por un embarazo que le hizo abortar. Con eso te lo digo todo”, termina el testimonio del joven uruguayo quien, al parecer, le habría enviado estos audios a otro integrante de la banda.