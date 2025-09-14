Los coros Vocacional y Universitario de la UNSJ protagonizan una gala lírica con invitadas nacionales La mezzosoprano Alejandra Malvino y la prestigiosa pianista Eduviges Picone serán parte de un concierto con un programa que promete emocionar al público. Será el 20 de septiembre, con entrada gratis.

El Auditorio Juan Victoria será el escenario de una gala lírica que promete cautivar a la platea. Es que no sólo actuarán en el mismo concierto el coro Vocacional y el Coro Universitario, sino que lo harán en compañía de artistas nacionales de renombre. Ellas son la reconocida mezzosoprano Alejandra Malvino y la prestigiosa pianista Eduviges Picone, ambas cuentan en su haber el paso por el Teatro Colón y el Teatro Argentino de La Plata y en el caso de Picone, también fue maestra repertorista en producciones del Teatro del Bicentenario como La Flauta Mágica y este año en Pinocchio.

La invitación es el próximo sábado 20 de septiembre a las 21.30 con entrada libre y gratuita, en un concierto organizado por el Centro de Creación Artístico Coral de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ que promete la fuerza expresiva de la música de cámara y el lirismo de la ópera.

En la primera parte, Malvino y Picone ofrecerán un delicado repertorio de obras de Montsalvatge, Fauré, Duparc, Guastavino y Strauss.

En la segunda parte, se sumarán el Coro Vocacional, dirigido por Monika Skowron, y el Coro Universitario, bajo la dirección de Jorge Romero, para dar vida a una selección de arias de ópera que prometen emocionar al público.

“El acompañamiento de Eduviges Picone es un verdadero privilegio para el Coro. Ella no solo es una pianista de gran trayectoria, sino que también tiene una sensibilidad especial para trabajar con voces. Ya hemos compartido experiencias con ella en producciones del Teatro del Bicentenario, y en esta ocasión su presencia en el concierto aporta un sostén artístico de enorme calidad” dijo Jorge Romero, quien es además el director musical de esta función.

“Para el coro Universitario, cantar junto a una pianista del nivel de Picone es inspirador y nos permite crecer interpretativamente. Estoy seguro de que el público lo va a percibir desde el primer momento”, agregó el director.

Sobre el programa, Romero contó que “fue pensado para ofrecer un recorrido muy equilibrado”. Las obras de Montsalvatge, Fauré, Duparc, Guastavino y Strauss de la primera parte “son obras delicadas, íntimas, que permiten apreciar la riqueza de la voz y el piano en diálogo cercano”.

Mientras que sobre la segunda parte de la velada “el protagonismo pasa a la ópera, las arias seleccionadas son de enorme fuerza expresiva, y tener a los coros Universitario y Vocacional sumándose en esta sección potencia la emoción colectiva. La importancia de estas obras radica en que representan distintos momentos de la tradición lírica universal, y al mismo tiempo conectan con la sensibilidad del público”.

“Es un programa que combina refinamiento, belleza y pasión, pensado para llegar a todos, incluso a quienes quizás se acercan por primera vez a este tipo de música” invitó.

Ademas las artistas invitadas, brindarán cuatro masterclass a los coreutas del Coro Universitario y Vocacional, en roles solistas y preparando las arias de coro que se ejecutarán en el concierto del 20 de septiembre.