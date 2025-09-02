Los detalles sobre el nuevo amor de Emilia Attias con quien estaría esperando su segundo hijo La actriz había hablado de la posibilidad de ser mamá nuevamente, pero dijo que la pareja tenía que estar bien afianzada. Ahora Luis Ventura lanzó la noticia, pero ella no la ha confirmado.

Emilia Attias, modelo y actriz, tuvo una separación con mucho ruido mediático, debido al enojo de su expareja el Turco Naim tras haberse enterado que la relación no iba más y su rápida mudanza a Brasil. Llevaban 20 años de matrimonio, tuvieron una hija, Gina, pero las infidelidades llegaron, junto al escándalo luego de que ella se mostrara sin problemas con su actual amor en un boliche de San Telmo Buenos Aires.

Ahora según Luis Ventura, Attias estaría cursando su segundo embarazado junto a su nuevo amor. ¿Quién es? Se llama Guillermo Freire, el hombre de la discordia, a quien dicen que el turco enfrentó en medio de la disco a la que llegó usando un pijama.

Guillermo Freire.

Las imágenes de playa, sol y lancha con Freire tampoco se hicieron esperar y Emilia comenzó una nueva etapa. Freire es economista y hermano de Andy Freire, el exministro de Modernización, Innovación y Tecnología en la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Freire trabaja en las compañías Stealth Startup y YPO, y pasa su vida entre Buenos Aires y San Pablo en medio de su relación con Emilia, que hace unos día subió una historia de Instagram donde una amiga le decía mientras cocinaban ahora tenés que alimentarte más. Al parecer la actriz busca esperar los tres meses de embarazo para dar la confirmación, pero como suele suceder alguien se adelanta en modo potencial.

“Lleva un tiempo estar lo suficientemente ensamblado como para tener un hijo, o por lo menos yo lo creo así. Para pensar en tener un hijo, me gustaría que la relación esté en ese estadío. Siento que ya soy mamá y soy muy feliz con mi hija, pero no me cierro a esa posibilidad, no sé qué puede pasar en el futuro”, había dicho Emilia hace unos meses.