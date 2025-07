Los Puneños e Inti Huama por primera vez juntos Se reunirán a beneficio de la Asociación Civil Guerreros por la Vida.

FOTOS DANIEL ARIAS

Los Puneños quienes se acercan a sus 65 años de antigüedad y los Inti Huama que caminan sus 57 años decidieron unir fuerzas para ofrecer un concierto esta noche a las 21 h. Con un repertorio a través del cual recorrerán sus carreras, subirán a escena en el Auditorio Juan Victoria en el marco de los 55 años de su fundación y a beneficio de la Asociación Civil Guerreros por la Vida que contiene a niños y jóvenes que padecen cáncer así como a sus familias. Como invitado participará Luciano Gutiérrez, actual titular de la Dirección de Acción Cultural de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan.

Con versiones en formato dúo y de manera grupal, Ernesto Guardia y Fonsi Velazco anticiparon a DIARIO DE CUYO que por primera vez se reunirán para interactuar entre ellos y con la platea en una velada cuya finalidad será poner su granito de arena para ayudar a Guerreros por la Vida.

De izq a der. Sentados: Pancho Godoy, Fonsi Velazco y Quique Gutiérrez. De pie: Santiago Camisay, Esteban Vega, Mario Zaguirre, Lucas Balmaceda, Domingo Yacante y Ernesto Guardia.

“Su necesidad nos inspiró’, dijo Guardia respecto a un recital que definió como “histórico’ porque “somos los 2 de los conjuntos vocales más antiguos que continúan en vigencia’.

Es que, los Puneños tuvo sus comienzos en el “60 integrado por Ricardo Ochoa como primer tenor, Ernesto Guardia como segundo tenor y el entrañable José Antonio Fernández en el puesto de barítono. Ellos se conocieron cuando cursaban los estudios primarios en la Escuela 9 de Julio y apasionados por la música formaron el grupo a iniciativa de Graciela Morando, madre de Ernesto. “Ella fue quien nos inició y la que nos enseñó algo de guitarra y voces. Así nació todo lo que nos pasó en la vida’, recordó Guardia.

“¡Estamos muy felices!’, enfatizó el responsable del proyecto puneño que cuenta con la compañía de los músicos: Esteban Vega en piano, Alfredo Centeno en charango y guitarra y Andrés Alvarez en bajo.

“Sentimos tantas cosas, sobre todo, la satisfacción de poder seguir y dar el ejemplo a muchas gente para que la música folclórica no muera’, subrayó Ernesto anunciando que esta noche presentarán al jachallero Lucas Balmaceda, de 24 años, que ocupará el lugar que dejó vacante Sergio Olivera, quien murió el año pasado. “Lucas está estudiando Educación Física y hace 2 meses comenzó a ensayar para esta presentación’, señaló el cantante y director de la formación que con su flamante incorporación interpretará títulos como Zamba para no morir, “nuestro caballito de batalla desde los primeros años’, según recordó Guardia; Noche amiga mía, Mamá Mamá, La noche sin ti, Perdóname, La Diablera, Luna Vallista y No saber de ti.

Además, como su único miembro fundador, Ernesto manifestó que otro de los objetivos que pretenden llevar a cabo es visibilizar este arte para “que no se pierdan los grupos vocales’, ya que “hay muchos solistas y dúos pero agrupaciones como éstas hay muy poquitas’, como dijo quien en 1964 junto al combo participó del concurso nacional Segundas Veladas de la Canción Rural en Buenos Aires compitiendo con intérpretes de todas las regiones; y en 1980 ganó el PreCosquín. Luego de obtener ese triunfo para la provincia, Los Puneños recorrieron el país, cantaron con la entrañable Mercedes Sosa y los grupos Opus y Zupay; y visitaron los escenarios de España, Alemania y Francia. En 1980, el trío hizo un paréntesis ya que Ochoa viajó a Buenos Aires para integrarse al elenco estable del Teatro Colón y Fernández se graduó de contador y comenzó a ejercer su profesión. Sin embargo, Guardia optó por continuar con Jorge Guardia, Eduardo Trifonoff y luego César Fernández Herrera. Aunque pasaron por distintas etapas y transformaciones siempre se mantuvieron en actividad y para festejar sus 6 décadas, se presentó en el Teatro del Bicentenario ya como cuarteto con Domingo Yacante, Santiago Camisay, Ernesto Guardia y el fallecido Sergio Olivera.

Por su parte, Fonsi subrayó que “este recital será totalmente solidario, los artistas no cobraremos honorarios y solicitamos que la gente nos ayude para colaborar con los niños y adolescentes que sufren esta enfermedad. Llevamos muchos años trabajando y esto nos motiva a seguir, es una causa muy fuerte. Como los 2 grupos más antiguos que nos mantenemos con ganas de hacer cosas creo que somos los únicos, además de Raúl de la Torre que quedó solito y la dupla Minguez- Barboza que se retiró, pero hay mucha gente joven en el ambiente’, manifestó el emprendendor de la formación que construyó en 1968 con Mario Zaguirre -los dos se conocían del barrio- y los pocitanos Quico Castañera y Luis Tomas. A los 2 años, esa iniciativa se disolvió. En esa ocasión, Inti Huama pasó a convertirse en trío con Mario, Fonsi y la llegada de Manuel Más quien al dejar su puesto en 1982 para mudarse a España, fue relevado por Pancho Godoy.

Así compuesto, los Inti vivieron épocas de esplendor y también de sombras con la partida de Zaguirre que fue sustituido por Oscar Figueroa al dejar su lugar para integrarse al proyecto Los Solistas. Después de la pandemia, tras el alejamiento de Figueroa y con la vuelta de Mario, Inti Huama se reactivó añadiendo a Quique Gutiérrez -por Cacho Páez- y Eduardo Chirino.

“Con Los Puneños nos unen muchas cosas, cuando Graciela Morando era profesora de música, hicimos juntos una gira por el sur y ahí nos conocimos. Teníamos un compromiso para hacer con las comunidades sanjuaninas varios conciertos y nos convocaron a los Inti Huama, todavía vivía el querido Bebe Fernández, fue en los “80 y vivimos experiencias muy lindas, además de encontrarnos en festivales’, evocó Velazco.

“La idea es cantar todos juntos como si estuviéramos en el living de casa pero en el escenario alternando nuestras voces. Creemos que la gente lo va a pasar muy bien. Nos sentimos realizados, nuestro deseo es seguir cantando hasta que Dios decida…’, reflexionó Guardia sobre la producción que abrirá con un clásico como Canción con todos con Inti Huama junto a Los Puneños y continuando con los Inti cantando Por San Juan, Se me hace agüita el corazón y La Angaquera: y más tarde Los Puneños con su repertorio. Posteriormente, Guardia invitará a Zaguirre para recordar San Juan por mi sangre -al cual se irán sumando todos los artistas- y el cancionero seguirá su curso para poner punto final con una perla como es La Música va conmigo y las 9 voces en escena.

> DATO

La función será este sábado, 21 h, en Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Contribución: $8000 a beneficio de Asociación Guerreros por la Vida.