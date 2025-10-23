Lourdes de Bandana apareció a través de un video en sus redes: “Estoy perfecta” La madre de la cantante había realizado una denuncia porque había no tenía contacto telefónico con ella desde el 4 de octubre. Sus redes seguían activas.

Lourdes Fernández, cantante de Bandana, subió un video a sus redes sociales tras la denuncia por su desaparición. “Estoy perfecta”, dijo en Instagram luego de que su madre acudiera a la policía porque desde el pasado 4 de octubre no tenía contacto con su hija.

“Chicos, me acabo de levantar. Estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible”, indicó en alusión a la denuncia que hizo su madre ante autoridades policiales por averiguación de paradero.

“Gracias por ocuparse de mí, estoy bien”, agregó, en el video que registra su disfonía y en el que no se entiende el mensaje completo.

This browser does not support the video element.

Qué dice la denuncia que hizo la madre de Lourdes de Bandana

La madre de la cantante Lourdes Fernández, del grupo Bandana, denunció en la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad que perdió contacto con su hija el 4 de octubre.

Personal de esa dependencia fue al domicilio de la artista, en el barrio de Palermo, y los atendió un hombre que se presentó como expareja de la cantante y dijo que ella ya no vivía más en ese lugar.

Sin embargo, más allá de la denuncia, Lourdes publicó una historia de Instagram en la noche del jueves en la que se la ve junto al gato que tiene de mascota.

MIRA TAMBIÉN El sorpresivo anuncio de Pampita sobre su relación con Martín Pepa

TN Show se comunicó con la prensa de Bandana, la banda que integra la cantante y que está por volver a los escenarios, que aseguró que están en contacto con ella, tanto la producción como el resto de las integrantes del grupo, para “organizar días de ensayo y fotos” de los recitales que se vienen.

En mayo, Lourdes había causado preocupación entre sus fanáticos luego de que publicara en sus redes una foto con su exnovio, Leandro García Gómez, a quien había denunciado por violencia de género.