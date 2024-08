Luciana Salazar rompió el silencio y habló de las pastillas que le da a su hija Matilda La modelo se mostró molesta por las críticas que recibió en redes.

El video de Luciana Salazar mostrando las siete pastillas que Matilda (6) toma todos los días generó polémica, y la modelo aclaró ante Ciudad por que su hija es pescetariana y consume suplementos vitamínicos. “Ella no come carnes rojas desde chiquita, porque no le gustaba, y obvio que uno completa su alimentación con suplementos básicos para toda la energía que ella gasta por día”, comenzó Luciana.

Entonces, justificó: “Es una nena que tiene muchísima actividad física, mucho desgaste. Va al colegio doble turno y encima hace actividades extracurriculares”. Indagada sobre si el tratamiento estaba supervisado, Luli Pop fue enfática: “Por supuesto que el pediatra avala esto”.

Por eso, Luciana Salazar descartó que Matilda haga terapia ortomolecular como ella y contó: “Son tres vitaminas que toma dos veces al día: magnesio, vitamina C, D y Zinc. Lo básico que toma una nena con su desgaste físico”.

Lejos de indignarse por la repercusión que tuvo en la prensa el video que se viralizó, Luciana Salazar indicó: “La polémica la causó los títulos de los medios. Al contrario, todos en Instagram me escribieron curiosos para saber qué es lo que consumía”.

“Muchos estaban interesados porque en Argentina no está mucho la cultura del suplemento, como lo de la medicina ortomolecular”, manifestó.

“Los que hicieron más bardo son los medios, no la gente. Yo no tuve ningún cuestionamiento, si indagaron interesados en saber qué tomaba”, sentenció categórica.

Por último, Luciana Salazar admitió que ella hace un riguroso tratamiento de medicina ortomolecular, por el cual se somete análisis dos veces al año para saber qué vitaminas o minerales tiene que reforzar con píldoras.