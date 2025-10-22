Marcelo Tinelli contó que tuvo una cita fallida con Pamela Anderson: “Era un plomo” El conductor recordó en su espacio de streaming el breve paso de la actriz por “ShowMatch”.

En pleno auge por el Bailando en ShowMatch (eltrece), Marcelo Tinelli trataba de conseguir figuras internacionales que le dieran prestigio a su ciclo. Así, en 2011, trajo a la estrella de Baywatch, Pamela Anderson, para que sea una de las participantes.

El conductor repasó aquel momento en su espacio de streaming Estamos de paso (Carnaval) y dijo que la reconocida actriz no le dejó un gran recuerdo. Tinelli contó que salió a tomar algo con la exconejita de Playboy, pero la química entre los dos no se terminó dando. “Ella era un plomo”, lanzó.

Tras pasar un video de uno de los momentos que se vivió al aire, el animador recordó a la actriz. “Primero, agradecerle a Pamela Anderson que me dio el alfajor. Me acuerdo, Pamela Anderson estuvo en Bailando por un sueño. Me acuerdo que fuimos a tomar algo a la calle Uriarte”, dijo.

Luego, el conductor dejó en claro que Pamela le interesaba. “Le hubiera dado en su momento, pero me pareció un moplo. Entonces dije, a esta le corto el rostro. ¿Quién se cree que es Pamela Anderson?“, remarcó para cerrar la anécdota.

La presencia de Pamela Anderson fue todo un suceso durante aquella edición del Bailando, pero terminó de manera fugaz. Solo duró un par de días su estadía en la Argentina.