María Julia Olivan contó como sigue su salud tras el accidente doméstico “La saqué barata” dijo desde el Hospital Alemán. La periodista recordó detalles de la situación que provocó el terrible episodio.

Este domingo, María Julia Oliván protagonizó un episodio que causó la preocupación de sus familiares y todos sus seres queridos. La periodista fue víctima de un accidente doméstico que le provocó quemaduras en distintas partes de su cuerpo y la obligó a ser hospitalizada. Así las cosas, horas después de ser internada, la comunicadora dialogó con Teleshow, relató cómo se sucedieron los hechos y dio detalles de su estado de salud.

“Estoy acá en el Alemán. Voy a estar por dos o tres semanas en donde me hicieron un ‘raspaje’. El martes, otro, el viernes otro. Y primero me habían dicho que era el 25% del cuerpo. Ahora me dijeron que les parece que es el 13%, pero bueno, voy a tener para un tiempito acá”, comenzó diciendo Oliván, trasladando tranquilidad a sus familiares, amigos y hasta seguidores.

En ese marco, la comunicadora relató el instante previo al accidente y el error que ocasionó que las llamas la consumieran: “Estaba practicando la obra esta que iba a estrenar el viernes y quise poner un poco de etanol a la chimenea, que tengo ahí. Y me prendí toda fuego. Así que dentro de todo la saqué barata. La hija de Bonadeo, Valentina Bonadeo, era mi productora y atinó a decir: ‘Juli, sacate la ropa’. Y, no me olvido más, porque si no, no la contaba. Porque me encendí fuego todo. Así que dentro de todo zafé”.

Cómo se quemó María Julia Olivan

La periodista estaba en las oficinas de Border Periodismo. En ese momento, las bajas temperaturas la motivaron a encender una chimenea moderna que funciona con etanol, un artefacto pensado para ambientes de streaming y decoración contemporánea.

Oliván explicó con detalle el funcionamiento de este tipo de chimenea, que se diferencia de los modelos tradicionales porque requiere la adición de etanol líquido para alimentar la llama. Esa noche, la periodista notó que el nivel de combustible era bajo y comenzó a rellenarlo. Añadió etanol en varias ocasiones, sin percatarse del riesgo que esto implicaba cuando el artefacto estaba en funcionamiento o aún caliente.

De manera inesperada, una llamarada salió disparada y la envolvió completamente, generando quemaduras en diferentes zonas de su cuerpo. La rápida actuación de quienes acompañaban a María Julia Oliván fue determinante para evitar un desenlace más grave. Bonadeo, sin titubear, le sugirió de inmediato que se quitara la ropa, maniobra fundamental para detener la expansión de las quemaduras.

Fuente:Teleshow