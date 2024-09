Martín Fierro 2024: los nominados y dónde ver la ceremonia en vivo El premio que entrega APTRA a lo mejor de la televisión argentina es la cita más esperada por los famosos.

Este lunes 9 de septiembre las miradas estarán puestas en el Hotel Hilton de Puerto Madero, escenario escogido por APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) para la 52ª entrega de los premios Martín Fierro 2024, el evento anual destinado a reconocer lo mejor de la producción televisiva argentina del último año.

La transmisión del evento estará a cargo de Telefe, que ofrecerá una cobertura en vivo tanto por televisión como por su plataforma de streaming. Desde las 17 horas, las presentadoras Noe Antonelli y Pía Shaw brindarán una previa desde el Hilton, calentando los motores para la gran ceremonia. Además, el segmento “Streams Telefe” a través de mitelefe.com, Twitch y YouTube ofrecerá una mirada exclusiva detrás de escena, con entrevistas a los nominados y una detallada cobertura de la alfombra roja, que este año será de color azul.

A partir de las 21 horas, el reconocido conductor Santiago del Moro tomará las riendas del evento, no solo como presentador, sino también como uno de los nominados, gracias a su participación en el programa Gran Hermano. Durante la noche, se realizarán varios homenajes destacados, entre ellos, a Los 40 años de Nuevediario, los 35 de Pasión de sábado, los 30 de Adrián Suar ligado a Polka, la vigencia de Cris Morena y la trayectoria del periodista Carlos Montero.

En diálogo con Teleshow, Luis Ventura adelantó detalles de la ceremonia: “Puede haber algún show especial. La novedad, porque fue de manera imprevista, es ver cómo incorporamos la partida de Selva Alemán al in memoriam”. Por otra parte, en cuanto a los shows de la velada, Abel Pintos sería una de las figuras que cantaría en la ceremonia.

Expectativa por el Oro

El Martín Fierro de Oro se transformó en el premio más deseado por las figuras de la televisión. El mismo se entrega a las personalidades o programas que se hayan impuesto en su rubro y se entrega al finalizar la velada. Los últimos dos, quedaron en manos de realities o concursos televisivos: la edición famosos de MasterChef (2022) y el regreso con gloria de Gran Hermano (2023), ambos por Telefe y conducidos por y conducidos por Santiago del Moro.

Homenajes especiales

Los 40 años de Nuevediario, los 35 de Pasión de Sábado, los 30 de Adrián Suar ligado a Polka, la vigencia de Cris Morena y la trayectoria del periodista Carlos Montero son los cinco designados por APTRA para esta edición del Martín Fierro. “Se cumplen fechas emblemáticas y tratamos de ser distributivos con los canales de aire más antiguos”, justifica Luis Ventura, titular de la asociación. Y en diálogo con Teleshow, anticipa un sexto reconocimiento, que se agregó en los últimos días y que se relaciona con una de las grandes pasiones de los argentinos.

Uno por uno, todos los nominados a los Martín Fierro 2024

Ficción

Argentina, Tierra de Amor y Venganza Segunda temporada – El Trece

Buenos Chicos – El Trece

Familia de diván – El Nueve

Madame Requin – TV Pública

Melody, la chica del metro – América

Periodístico

Desiguales – TV Pública

Opinión Pública – El Nueve

Periodismo Para Todos (PPT) – El Trece

Periodismo Puro – NET TV

Humorístico / De actualidad

Bendita – El Nueve

Noche de Mente – TV Pública

Noche al Dente – América

Deportivo

Carburando – El Trece

CONMEBOL Libertadores – Telefe

Turismo Carretera y Turismo Nacional – TV Pública

Noticiero diurno

El noticiero de la gente – Germán Paoloski y Milva Castellini – Telefe

Arriba Argentinos – Marcelo Bonelli – El Trece

Telenueve al mediodía – Esteban Mirol – Marisa Andino – El Nueve

Noticiero central

América Noticias -Rolando Graña y Soledad Larghi – América

Telefe Noticias – Rodolfo Barili y Cristina Pérez – Telefe

Telenoche – Dominique Metzger y Nelson Castro – El Trece

Interés General

La noche de Mirtha – Mirtha Legrand – El Trece

PH Podemos hablar – Andy Kusnetzoff – Telefe

Nara que ver – Nara Ferragut – El Nueve

Diario de Mariana – Mariana Fabbiani – América

Médico de familia – Jorge Tartaglione – El Nueve

Musical

Encuentro en el estudio – Lalo Mir – TV Pública

La peña de Morfi – Jesica Cirio y Diego Leuco- Telefe

Pasión de sábado – Marcela Baños, Alejandro Beltzer y Lisandro Carret- América.

Magazine

Cortá por Lozano – Verónica Lozano – Telefe

Mañanísima – Carmen Barbieri – El Trece

A la Barbarossa – Georgina Barbarossa – Telefe

Todas las tardes – Maju Lozano – El Nueve

A la tarde – Karina Mazzocco – América

Cultural / educativo

Ambiente y medio – América

Los siete locos – TV Pública

Prócer – TV Pública

Entretenimiento y Juegos

Bienvenidos a bordo – Guido Kaczka – El Trece

Juego Chino – Pelado López – El Nueve

Escape perfecto – Iván de Pineda y China Ansa – Telefe

Entretenimiento / Conocimiento

Ahora Caigo – Darío Barassi – El Trece

Los 8 escalones de los 3 millones – Guido Kaczka – El Trece

Pasapalabra Especial Famosos – Iván de Pineda – Telefe

Big Show

Canta Conmigo Ahora – Manuel Wirtz – El Trece

Got Talent – Lizy Tagliani – Telefe

Masterchef – Wanda Nara – Telefe

Reality

Gran Hermano – Santiago del Moro – Telefe

Pasaplatos – Carina Zampini – El Trece

Bailando 2023 – Marcelo Tinelli – América

Gastronomía

Ariel en su salsa – Ariel Rodríguez Palacios – Telefe

Cocineros y cocineras argentinos – Ximena Sáenz, Juan Braceli, Chantal Abad y Luciano García – TV Pública

Qué mañana – Mariano Peluffo – El Nueve

Viajes / turismo

Resto del mundo – Fede Bal – El Trece

Por el mundo – Marley – Telefe

Tenés que ir – Hernán Lirio – El Nueve

Todos podemos viajar – Silvina Panizzi – NET TV

Infantil / Juvenil

Alumnitos – El Nueve

Altavoz – TV Pública

Melody, la chica del metro – América

Jurados

Bailando 2023 – Pampita Ardohain, Ángel de Brito, Marcelo Polino y Moria Casán – El Trece

Masterchef – Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis – Telefe

Got Talent – Flor Peña, Abel Pintos, La Joaqui, Emir Abdul – Telefe

Branded Content

El gran bartender – Telefe

Iván de viaje – Telefe

Proyecto Tierras – Telefe

Modo Selfie – América

Labor en conducción femenina

Georgina Barbarossa – A la Barbarossa – Telefe

Carmen Barbieri – Mañanísima – El Trece

Karina Mazzocco – A la tarde – América

Mariana Fabbiani – Diario de Mariana – América

Lizy Tagliani – Got Talent – Telefe

Verónica Lozano – Cortá por Lozano – Telefe

Labor en conducción masculina

Darío Barassi – 100 argentinos dicen – El Trece

Santiago del Moro – Gran Hermano – Telefe

Guido Kaczka – Los 8 escalones de los 3 millones – El Trece

Claudio Rígoli – Telenueve – El Nueve

Labor periodística femenina

Cristina Pérez – Telefe Noticias – Telefe

Luciana Geuna – Periodismo Para Todos – El Trece

Mariana Verón – Telenueve Central – El Nueve

Marisa Andino – Telenueve al mediodía – El Nueve

Labor periodística masculina

Jorge Lanata – Telenoche – El Trece

Esteban Mirol – Telenueve al mediodía – El Nueve

Rodolfo Barili – Telefe Noticias – Telefe

Mauro Szeta – El Noticiero de la gente – Telefe

Cronista / Movilero

Carolina Amoroso – Telenoche – El Trece

Maximiliano Real – Buen Telefe – Telefe

Santiago Sposato – LAM – América

Panelista

Nancy Pazos – A la Barbarossa – Telefe

Sol Pérez – Gran Hermano El Debate y Cortá por Lozano – Telefe

Marcela Tauro – Intrusos y El Debate del Bailando – América

Actor protagonista de ficción

Diego Cremonesi – Las bellas almas de los verdugos – TV Pública

Federico D’Elía – Argentina, Tierra de Amor y Venganza, Segunda temporada – El Trece

Gabriel Goity – Prócer – TV Pública

Actriz protagonista de ficción

Justina Bustos – Argentina, Tierra de Amor y Venganza, Segunda temporada – El Trece

Yas Gagliardi – Melody, la chica del metro- América

Carola Reyna – Familia de Diván – El Nueve

Romina Gaetani – Buenos Chicos – El Trece

Actor de reparto

Facundo Arana – Buenos Chicos – El Trece

Luciano Cáceres – Buenos Chicos – El Trece

Luis Machín – Melody, la chica del metro- América

Actriz de reparto

Leticia Brédice – Mordisquito y Madame Requin – TV Pública

Nora Cárpena – Familia de Diván – El Nueve

Silvia Kutica – Argentina, Tierra de Amor y Venganza, Segunda temporada – El Trece

Revelación

Josefina China Ansa – Escape perfecto – Telefe

Rocío Hernández – Buenos chicos – El Trece

Lucila La Tora Villar – La noche de los ex – Telefe

Labor humorística

Fátima Flórez – Bailando 2023 – América

Mica Lapegüe – El Galpón – El Trece

Pichu Straneo – La Peña de Morfi – Telefe

Autor / Guionista

Claudio Lacelli, Willy Van Broock y Vicky Crespo – Buenos Chicos – El Trece

Lily Ann Martin, Claudio Lacelli y Vicky Crespo – Argentina, Tierra de Amor y Venganza, Segunda temporada – El Trece

María Marull – La pilarcita teatro – TV Pública

Director (Ficción)

Alberto Lecchi – Madame Requin – TV Pública

Gustavo Lúpiz y Alejandro Ibáñez – Buenos Chicos -El Trece

Sebastián Pivotto, Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez – Argentina, Tierra de Amor y Venganza, Segunda temporada – El Trece

Director (no ficción)

Lucas Areco – Bailando 2023 – América

Fernando Emiliozzi – Got talent y Masterchef – Telefe

Eugenio Gorkin- Gran Hermano – Telefe

Aviso publicitario

No estamos en campagna, estamos en Campagnola – La Campagnola – Arcos

Tomás Schneider – Schneider – CCU

Está en Netflix – Netflix

Producción Integral

Gran Hermano – Telefe

Argentina, Tierra de Amor y Venganza, Segunda temporada – El Trece

Masterchef – Telefe

Got Talent – Telefe

La última cena – El Nueve