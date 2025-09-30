Martín Fierro 2025: todos los looks en la alfombra roja El evento fue un punto de encuentro para el glamour y la moda.

La 53ª entrega de los premios Martín Fierro de Televisión 2025, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), convirtió al Hotel Hilton de Puerto Madero en el escenario central de una de las noches más esperadas para la industria. La ceremonia distinguió a lo más destacado de la producción argentina del último año.

Sin embargo, además de los premios y homenajes, la gala se vivió como un gran despliegue de estilo: la alfombra roja funcionó como una pasarela donde la moda se entrelazó con la televisión. Antes del inicio del evento, las figuras exhibieron sus elecciones de vestuario, entre guiños a la alta costura, apuestas audaces y clásicos reinventados.

Mirá la galería de fotos: