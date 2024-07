Martín Ku se quejó de la casa que ganó en Gran Hermano: “Solo son las paredes” El exparticipante contó en un streaming la sorpresa que se llevó por el premio que obtuvo en el reality.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Martín Ku fue uno de los participantes que más lejos llegó durante la edición de Gran Hermano 2023 y a pesar de que quedó en la puerta de la final, el concursante no se fue con las manos vacías, sino que, por lo contrario, se ganó una casa. Feliz por esto, el Chino salió del reality, aunque en las últimas horas, durante su visita al streaming de Martín Cirio, contó que se llevó una sorpresa y aclaró cuáles son los términos y condiciones de la vivienda que obtuvo.

“Sé que tengo que comprar el terreno. Está complicadísimo”, le comentó el participante al influencer, después de explicar que, primero, tiene que conseguir el espacio para construir. “Y no es solo el terreno, las conexiones de luz, agua, gas. Eso es también una plata extra”, sumó.

“Entonces, ¿solo te dieron la estructura?”, le consultó el streamer sorprendido por las declaraciones del exconcursante. “Claro, solo las paredes”, concluyó El Chino, que deberá hacerse cargo de los pisos, los artefactos para el baño y la cocina. Según aclaró, las paredes son grises, por lo que también deberá sumar la pintura, además de las cañerías de electricidad, desagüe y gas.

“Eso me sorprendió. Dije: ‘No puede ser’. Los chicos estaban pensando: ‘Tengo una casa’, pero no… Posta, pobres”, señaló Ku, en alusión a los finalistas que también se llevaron el mismo premio. “¿Se puede elegir venderla?”, indagó Martín. “Creo que sí. Nacho (Castañares) me había dicho que él hizo eso, así que le voy a preguntar después”, reveló, en alusión al actual novio de Coty Romero y uno de los tres finalistas de la edición anterior. “Es un montón de plata encima”, agregó, sobre el dinero extra que tendría que agregar.

Después, el Chino enumeró todo lo que se llevó en su paso por el programa. “Me gané la casa y dos celulares, uno es para mi viejo y ya me los dieron. También la PlayStation 5, que me la regaló Emma; una tele y la camiseta de Boca firmada por el Chiquito Romero. Me fui recontento”, concluyó.

Martín consiguió alcanzar un récord de tamaño mundial con respecto a todas las ediciones del programa alrededor del planeta, al ser el concursante que ganó más retos dentro del reality. Además de los que detalló en el streaming, se olvidó de otros que también se llevó para su casa: un perfume de una costosa marca; cinco conjuntos de ropa; botas; un labial; luces inteligentes y un lavarropas que, según contó, se lo terminó regalando a un amigo.

Además de la experiencia y de productos de tecnología, el concursante partió de la casa con Arturo, el galgo rescatado que ingresó al reality y terminaron eligiéndose como familia. “Me enteré de todo lo que pasó con él. Tremendo”, aseguró, sobre el pedido que realizó el refugio para sacarlo, luego de que los acusaron de generar un ambiente hostil para un perro que había sido maltratado y abandonado.

“Estoy en este momento con muchos streamings y muchas cosas, así que por suerte está mi familia cuidándolo. No está solo”, contó, sobre el perro. Además, aseguró que se estaba adaptando muy bien a su nueva vida, que era tranquilo y que dormía en su propia camita, en la misma habitación en la que él duerme con su pareja, Marisol.

MIRA TAMBIÉN Vacaciones de invierno: la agenda cultural e infantil de este 13 de julio

“Una parte de mí se recontra esperaba la eliminación, pero siempre estuve muy entregado pase lo que pase. Con Bauti siempre decíamos que lo que sucede, conviene. Total decide la gente. Obviamente, quería llegar a la final, pero también pensaba: ‘Quiero ver a mi familia, quiero ver a mi novia’. Quiero jugar a la pelota y quiero vivir. Pasaba mucho eso. En esa instancia te pesa mucho”, recordó, sobre su salida.