Mauro Icardi respondió a las acusaciones de Wanda Nara en Telefe A través del periodista Pepe Ochoa, el futbolista desmintió a su ex pareja.

Wanda contó algunos detalles íntimos de su polémica separación con el futbolista del Galatasaray y cómo la China influyó en el quiebre de su relación. Según detalló la ahora rubia, el vínculo que mantenía con Icardi se tornó tóxico, al punto de dejarla encerrada, ocultarle sus documentos para evitar que viaje y amenazarla en reiteradas ocasiones.

Icardi desmintió sus declaraciones en un largo comunicado a través del periodista Pepe Ochoa.

“Me mando Mauro Icardi post entrevista de Wanda con Susana”, publicó el periodista junto a una captura del texto enviado que tiene frases como “Tenías una doble vida mientras yo cuidaba a mis hijas y sus hermanos”.

“¿Victimizarte después de que te jactaste ante los periodistas que criticas de contarles que me engañaste a mí y a tus hijos desde hace tres años? ¿Y aseveraste ser infiel hace tres años? Vos lo afirmaste, te olvidas que mientras yo cuidaba a mis hijas y a sus hermanos creyendo que estabas trabajando, estabas viviendo una doble vida”, comenzó el delantero.

“La diferencia entre vos y yo es que yo cometí un error y te lo dije primero a vos. Vos mismo lo contaste. ¿A Susana incluso, le mentiste en ese entonces? No me extrañaría. Pudiste elegir, yo te di la chance, vos decidiste fingir demencia y seguir. Nadie te obligó. Qué te llevó a quedarte y tener doble vida, no lo sé”, continuó.

Icardi luego hizo referencia a las declaraciones de Wanda, donde instaló que él tiene armas en todas sus propiedades y portación de armas porque caza animales.

A esto, aclaró: “Nunca cazé en mi vida. Inventaste algo que tendrás que demostrarlo en la Justicia. Injurias y difamas, excelente actriz, se te cayó la careta. Mostraste chats viejos. No me interesas, ni estoy obsesionado, ni tengo una relación con nadie, mentiras y más mentiras”.

“Mi única prioridad son mis hijas y recuperarme de mi lesión. No mostrás nada porque no existe, como siempre mostrás lo que te conviene, fuera de contexto. Veremos qué haces cuando la Justicia ‘pericie’ pruebas reales, no chats viejos y audios hechos con lA”, concluyó.