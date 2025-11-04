Mirá lo que podés hacer estel martes 4 de noviembre en San Juan Un día tranquilo, donde el fuerte son las exposiciones. Hay muchas y muy distintas para recorrer.

Recién arranca la semana, a algunos todavía les cuesta un poquitín ponerse en ritmo, pero ahí van. Y en ese tren, no es mala salirse un poco la rutina y ponerle al martes un toque que lo haga más simpático, interesante, entretenido. A ver: ¿Cuántas de las exposiciones de artes visuales que están actualmente en la cartelera sanjuanina has visitado? ¿Cuándo fue la última vez que recorriste la Casa Natal de Sarmiento? ¿Conocés el Museo Histórico Agustín Gnecco? ¿Y ya viste las obras de arte que se despliegan en el interior del Museo Franklin Rawson? ¡Y eso no es lo único que está disponible en la provincia hoy! Pero, además, prácticamente todas estas exposiciones y visitas tienen entradas sin costo para el público. Acá te dejamos algunas opciones, por ahí ves luz, entrás y… ¿Quién dijo que no puede ser un martes diferente?

* DANZA

Érase una vez. Instituto Granada. A las 21:00 h, filial Pocito. Entradas $12.000 (desde los 4 años). Informes al 2644103496

Las danzas españolas de Instituto Granada (foto archivo)

* EXPOSICIONES Y VISITAS

Entre el cielo y la tierra. Muestra de arte de 18 Mundos. Hasta el 30 de noviembre. Puede visitarse de lunes a sábado, de 9:30 a 13 y de 16 a 21 h. Centro Cultural Estación San Martín (Santa Fe y España). Entrada libre y gratuita

Bosques Nativos 2025. Exposición de fotografías del concurso de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Visitas: lunes a viernes de 9 a 18 h. Sábado de 10 h a 18 h, domingos de 15 a 18 h. en Centro Ambiental Anchipurac (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Entrada libre.

Intersecciones. Muestra con obras de Silvana Huertas, Claudia Pelayes, Silvia Ponzi y Daniela Zapata. Hasta el 5 de noviembre, lunes a viernes de 9 a 13 h y de 17 a 20 h. en Chalet Cantoni (Av. Libertador 3339 oeste, Rivadavia). Gratis.

El lado oculto. Exposición de Hugo Vinzio. Pinturas y esculturas. Recorrido disponible hasta el 15 de noviembre. Lunes a sábados, de 9 a 21 h. Además visitas guiadas por el edificio lunes a viernes de 9 a 19 h; sábados, domingos y feriados de 11 a 19 h. en Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada libre y gratuita.

Casa Natal de Sarmiento. Visitas guiadas: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 20 h; y sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 h. Reseñas: Lunes, martes, jueves y viernes: 09:30, 11, 12:30, 15, 17 y 18:30, sábados, domingos y feriados a las 10:30, 12, 15 y 17 h. En Sarmiento 21 sur. Gratis.

Teatro del Bicentenario. Visitas de lunes a viernes, de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; y Los sábados de 10 a 14 h. Además, visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30, 12:30, 17.30, 18:30 h; domingos 17:30 h. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com

Museo Franklin Rawson. Foyer: Topografías del habitar(se), exposición de estudiantes, cátedra Investigación en Artes Visuales II (DAV, UNSJ). Además, Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. en Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_rawson.

Museo Histórico Agustín Gnecco. Muestra: San Juan en el tiempo. Martes a viernes de 10 a 13 h; sábados de 12 a 18 hs con cita previa a través del mail mu seohistoricoprovincialavg @gmail.com. Entrada gratis. Mitre 864 este, Capital.

Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca, Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. de lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador 1826 oeste). La entrada es libre y gratuita.