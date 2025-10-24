El gran Charly García cumplió 74 años el 23 de octubre y, con motivo de su onomástico, hubo notas y fotos por doquier con el protagonista como merecido centro de atención. Distintos medios nacionales se hicieron eco y celebraron su vida y obra, reflejando desde su historia hasta sus anécdotas, pasando —claro— por el festejo, rodeado de otros famosos. Sin embargo, hubo un medio que publicó un detalle particular del rocker: un récord que seguramente pocos conocían.

Prolífico como pocos, el ex Sui Generis debe tener marcas a montones en su haber, pero la que se conoció recientemente no deja de ser curiosa, sin dudas porque seguramente no se la propuso, sino que es -podría decirse- un logro indirecto; eso sí, abonado por su constancia, su talento y su volumen de producción… no solo musical, ya que muchas veces su vida dio tela para cortar.

¿De qué se trata? La revista Rolling Stone Argentina fue la que reveló ese dato llamativo sobre el rocker argentino: Charly García es el artista con más tapas en la historia de esa publicación .

“¡Feliz cumple, Charly! El artista con más tapas en la historia de Rolling Stone Argentina cumple 74 años”, escribió el medio en sus redes sociales.

Para acompañar el anuncio, Rolling Stone hizo un repaso de algunas portadas icónicas que tienen a García como centro, un lugar que ocupó desde la primera, que vio la luz en abril de 1998, hasta la realizada en octubre de 2025.

La primera tuvo que ver con un reportaje en Miami, donde un equipo especial de la revista lo siguió durante cinco días. La más reciente es una tapa doble que incluye a Sting, ya que Charly y su viejo amigo lanzaron días atrás la colaboración “In the City” (en la edición impresa de la revista cuentan todo el back de ese trabajo y también cómo se generó el entrañable y largo vínculo entre ambos).