Mirá quiénes vienen a la Fiesta de la Tradición: Algarroba.com y Lucio Rojas harán cantar y bailar a Jáchal con su música La identitaria fiesta sanjuanina abrirá el día 8 de noviembre en la plaza General San Martín y los días 14 y 15 se trasladará al Anfiteatro Buenaventura Luna. Enterate quiénes son todos los artistas nacionales que vendrán a la provincia.

Luego de trascendidos y especulaciones, finalmente hoy se dio a conocer la grilla de artistas invitados que actuarán en la próxima edición de la Fiesta Nacional de la Tradición, la número 64. El encuentro, uno de los más identitarios de la provincia, abrirá el 8 de noviembre en la Plaza General San Martín, y se trasladará al Anfiteatro Buenaventura Luna los días 14 y 15, para las dos noches centrales.

El intendente Matías Espejo confirmó, en conferencia de prensa, las fechas y actividades de la celebración, que este año contará con Los nombradores del Alba para la apertura en la plaza. Posteriormente, Llokallas, Ceibo, Guitarreros y Algarroba.com actuarán en la primera noche central, mientras que “El Indio” Lucio Rojas, Lázaro Caballero y Christian Herrera serán las figuras de la última jornada.

Próximamente se dará a conocer la programación completa de cada una de las tres fechas. Toda la información oficial de la Fiesta estará disponible a través de los canales de comunicación oficiales del municipio

Sábado 8 de noviembre | Plaza General San Martín

La primera jornada se abrirá con el acto inaugural en la Plaza Departamental “Gral. San Martín”. El público podrá disfrutar de un desfile de agrupaciones gauchas y carros antiguos, así como la elección y proclamación de candidatas a Paisana Nacional de la Tradición. Además, artistas locales y regionales brindarán un espectáculo de música y danza. No faltarán la gastronomía ni la exposición de artesanías por parte de artesanos y emprendedores. El cierre de la jornada estará a cargo de Los Nombradores del Alba.

Viernes 14 de noviembre | Anfiteatro Buenaventura Luna

El corazón de la fiesta se vivirá en el emblemático anfiteatro y comenzará con la coronación de la Paisana Nacional de la Tradición 2025-2026. La noche también contará con la puesta en escena del “Romance de los Caballos”, un tributo del

gauchaje al noble animal. La velada tendrá además la destacada participación de los grupos Llokallas, Ceibo, Guitarreros y Algarroba.com.

Sábado 15 de noviembre | Anfiteatro Buenaventura Luna

La jornada de cierre rendirá homenaje a los arrieros, con la tradicional escenificación del “Fogón de los Arrieros”, una proclama a la unidad nacional. El broche de oro de esta edición estará a cargo del “Indio” Lucio Rojas, Lázaro Caballero y Christian Herrera, tres referentes del folclore nacional.