Mirá todo lo que podés hacer este domingo 28 de septiembre en San Juan: desde peñas, conciertos, espectáculos teatrales y ferias al aire libre El buen clima y las actividades recreativas se combinan en un domingo ideal para disfrutar en familia. En diferentes espacios, salas y museos acá tenés el detalle de cada encuentro. Hay algunos donde se paga entrada y otros gratuitos.

Llega el domingo ideal. Desde el mediodía, habrá recitales y peñas para compartir en familia o con amigos en las tradicionales parrillas y comedores. En ellos actuarán solistas y grupos locales del palo folklórico y música popular.

También, se puede disfrutar en la tarde con shows para el público infantil con “El bosque encantado” y “Aventuras Mineras“. Además, quienes gusten de la buena comedia y el stand up, podrán apreciar el show de Sole Macchi.

Y para la noche, las actuaciones de La Camerata San Juan en el Auditorio Juan Victoria y la llegada de Ángela Leiva en el Teatro Sarmiento.

No todo es espectáculo, para hoy habrá exposiciones y visitas guiadas en los espacios culturales y museos con atractivos contenidos temáticos.

Y por supuesto, si buscan darse una vuelta por la Feria de los Sueños, sabrán qué comprar y qué regalar para quedar bien con alguien en especial.

*MÚSICA

Peña Sexta Edición. 13 hs. Il Pilonte Arte Resto (Meglioli 159 sur – Rivadavia). Con ADN Folk Fusión, Arrieros del Cauce, El Riojano.

La Peña de Agrestes. 14:30 hs. Patio de Súper Vea (Jujuy y 25 de Mayo). Reservas: 2645465230. Entrada gratuita.

La Camerata San Juan. 20 hs. Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza). Entrada: $3.000. Espectáculo temático Cantando al Sol. Con Fabricio Montilla, Cande Mallea, Fabricio Perez, Tatiana Astorga, Marcelo Páez, Ricardo Bazzetti, Tana Borguetti, Carla Tello, Mara Díaz, Ángeles Domínguez, Walter Vilches, Mateo Pintor.

Ángela Leiva. 21 hs. Presenta ‘Mi voz para el mundo’. Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Música pop. Entradas: Platinum $50.000. Gold $45.000. Pullman $40.000. Gradas $35.000. en boletería y en Tuentrada.com

Eugenia Renata & Gabi Lisi. Ciclo de Solistas Escúchame una cosita. 20 hs. en Donata (Libertador 3311 oeste). Entrada libre y gratuita.

El Bosque Encantado, una genial comedia musical para los más chicos con los personajes de Disney.

*TEATRO

El Bosque Encantado. 15 hs. Teatro Oscar Kümmel (Mendoza 2773 sur – Rawson). Entrada: $20.000.

Aventuras Mineras. 17 hs. Teatro Oscar Kümmel (Mendoza 2773 sur – Rawson). Entrada: $20.000.

Sole Macchi. 20 hs. Comedia. Teatro Oscar Kümmel (Mendoza 2773 sur – Rawson). Entrada: $27.000.

*FERIAS

La Feria de los Sueños. 16 hs. Jardines del Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza). Entrada libre y gratuita.

*DANZA

El Chamuyo. Milonga de tango en el Club Sirio Libanés (Entre Ríos 33 sur). 19:30 hs. TDJ Paulo Agüero, Esteban Calderón, Facundo Quiroga, Florencia Tommasini. Entradas: $6.000 y socios $5.000. Reservas: 2646612827.

*EXPOSICIONES Y MUSEOS

El lado oculto. Exposición de Hugo Vinzio. Pinturas y esculturas. Recorrido disponible hasta el 13 de octubre. Lunes a sábados, de 9 a 21 h. Además visitas guiadas por el edificio lunes a viernes de 9 a 19 h; sábados, domingos y feriados de 11 a 19 h. En Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada libre y gratuita.

Incursión en colores. Primera muestra individual de Sonia Leza. Hasta el 4 de octubre. En la Sala Mario Pérez del Complejo La Superiora (Dr. Ortega y Conector Sur). Gratis.

Blanco Negro. Ciclo y muestra plástica con obras de Adriana Carbajal, Humberto Costa, Pablo Henríquez, Graciela Manzano, Aguil Jorge Marún, Estela Milán y Luis Romero. Chalet Cantoni (Av. Libertador 3339 oeste, Rivadavia). Gratis. Habilitada durante todo el mes de septiembre, de lunes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 h; y sábados de 9 hs. a 13 hs.

Teatro del Bicentenario. Muestra Horizonte Cercano de Florencia y Andrés Irustia Dessesff, hasta el 2 de noviembre, de lunes a viernes, de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; y sábados de 10 a 14 h. Además, visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30, 12:30, 17.30, 18:30 h; domingos 17:30 h. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com

Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca ,Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. De lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador 1826 oeste). La entrada es libre y gratuita.

Museo Franklin Rawson. Foyer: Muestra de estudiantes de la carrera de artes visuales de la FFHA-UNSJ titulada: ‘Poéticas que crean comunidad: diálogos y procesos del hacer artístico’. Además, Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. En Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_rawson.

Casa Natal de Sarmiento. Visitas guiadas: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 19 h; y sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 h. Reseñas históricas: Lunes, martes, jueves y viernes: 9:30, 11, 12:30, 15, 16:30 h y 18 h. Sábados, domingos y feriados a las 10:30, 12, 15 y 17 h. Gratis.

Centro Ambiental Anchipurac. Recorrido guiado (Calle 5 y Pellegrini. Al pie del Cerro Parkinson). Lunes a viernes, 9 a 19 h. Sábados y domingos, 17 hs. a 21 hs.