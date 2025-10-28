Mirá todo lo que podés hacer este martes 28 de octubre en San Juan: desde conciertos y tributos hasta danza y exposiciones Propuestas para todos los gustos y edades, aranceladas y gratuitas.

Hoy martes 28 de octubre, para entrar en calor recién empezada la semana, San Juan ofrece distintas actividades para llevar a cabo en grupo, en familia y de manera individual, si uno tiene visitas en casa y desea que conozca la actividad artística local; o bien, si necesita un recreo para sacarse el estrés y retornar con más energía a lo cotidiano.

* MUSICA

Concierto Orquesta Escuela. La agrupación efectuará un concierto especial y fuera de abono de la 43° temporada de Mozarteum Argentino San Juan con sus más notables estudiantes con la dirección musical y pedagógica de Pablo Grosman y obras de Vivaldi, Bach, Dvorák, Strauss, Holst y Shostakovich. A las 21:30 h en Auditorio Juan Victoria. Entrada gratis.

Rubén Forte. Cena show. A las 23 h, en Casino de Caucete (Salvador María del Carril 432). Ingreso gratis

* DANZA

Colores. Gala anual del Instituto Sharif con una puesta que celebra la diversidad de estilos y la pasión por la danza. A las 20:30 h, en Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Entrada: $8.000.

* EXPOSICIONES Y MUSEOS

Bosques Nativos 2025. Exposición de fotografías del concurso de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Visitas: lunes a viernes de 9 a 18 h. Sábado de 10 h a 18 h, domingos de 15 a 18 h. En Centro Ambiental Anchipurac (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Entrada libre.

Anchipurac

Intersecciones. Muestra con obras de Silvana Huertas, Claudia Pelayes, Silvia Ponzi y Daniela Zapata. Hasta el 5 de noviembre, lunes a viernes de 9 a 13 h y de 17 a 20 h. en Chalet Cantoni (Av. Libertador 3339 oeste, Rivadavia). Gratis.

El lado oculto. Exposición de Hugo Vinzio. Pinturas y esculturas. Recorrido disponible hasta el 15 de noviembre. Lunes a sábados, de 9 a 21 h. Además visitas guiadas por el edificio lunes a viernes de 9 a 19 h; sábados, domingos y feriados de 11 a 19 h. En Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada libre y gratuita.

Casa Natal de Sarmiento. Visitas guiadas: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 20 h; y sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 h. Reseñas: Lunes, martes, jueves y viernes: 09:30, 11, 12:30, 15, 17 y 18:30, sábados, domingos y feriados a las 10:30, 12, 15 y 17 h. Hoy: a las 17 h, se efectuará el Club de Lectura: Ratones de Biblioteca para personas mayores de edad con baja visión y ceguera. En Sarmiento 21 sur. Gratis.

LA CASA NATAL de Domingo F. Sarmiento

Teatro del Bicentenario. Muestra Horizonte Cercano de los escultores y hermanos Florencia y Andrés Irustia Dessesff – que ganaron el primer premio adquisición en Escultura en la quinta edición del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales 2024 – en el hall donde podrá recorrerse durante 2 meses de lunes a viernes, de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; y Los sábados de 10 a 14 h. Además, visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30, 12:30, 17.30, 18:30 h; domingos 17:30 h. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com

Museo Franklin Rawson. Foyer: Stimmungsbilder Karl Oenike. Pintor y fotógrafo viajero en Argentina, Paraguay y Brasil. Curaduría de Inés Yujnovsky y Roberto Liebenthal. Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. En Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_rawson.