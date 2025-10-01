Mirá todo lo que podés hacer este miércoles 1 de octubre en San Juan: desde festivales de música hasta teatro y exposiciones Al arribo del Festival Guitarras del Mundo se suman propuestas teatrales, shows musicales y mucho más para aprovechar este miércoles 1 de octubre

Para agendar y anotar las distintas iniciativas organizadas para realizar hoy, desde el arribo de la nueva edición del Festival Internacional Guitarras del Mundo hasta shows musicales, teatro y visitas a través de distintos centros culturales y museos.

* MÚSICA

Festival XXXI Guitarras del Mundo 2025. Con Sergio Fernández Cabrera de Uruguay, Carlos Martínez desde Capital Federal y de San Juan, Esteban ‘El Duende’ Muñoz. Reconocimento a Ricardo Gregoire. A las 21:30 h, en Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Gratis hasta llenar cupo de la sala.

Los Serenateros. Folclore norteño. A las 23 h, en Casino del Bono Park (Ignacio de la Roza 1946 oeste). Reservas: 2644740782. Ingreso gratuito.

* TEATRO

Médico a palos. A las 10 y a las 15 h, en Teatro Sarmiento (Alem 34 norte)

* CINE

Las Presencias. Proyección de Juan José Gorasurreta, con presencia de su director y su montajista Lucía Torres Minoldo. Organiza ENERC sede Cuyo. A las 19:30 h, en Museo Frankin Rawson (Av. Libertador 862 oeste).

Love Ranch. El film se inspira en la historia de Joe y Sally Conforte, dueños del primer burdel legal de los Estados Unidos que abrieron a fin de los ‘70, y en el boxeador argentino Oscar ‘Ringo’ Bonavena que fue asesinado en el Mustang Ranch, propiedad de los Conforte, en circunstancias que se vinculan con la infidelidad de Sally y la trama de la película. Ciclo de Cine Clásico de la Facultad de Filosofía. A las 20:30 h, en Aula Magna de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de San Juan (Ignacio de la Roza y Sarmiento). Entrada libre.

* EXPOSICIONES Y MUSEOS

El lado oculto. Exposición de Hugo Vinzio. Pinturas y esculturas. Recorrido disponible hasta el 13 de octubre. Lunes a sábados, de 9 a 21 h. Además visitas guiadas por el edificio lunes a viernes de 9 a 19 h; sábados, domingos y feriados de 11 a 19 h. En Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada libre y gratuita.

MIRA TAMBIÉN Los Simpsons volverán a la pantalla grande con una nueva película animada

Incursión en colores. Primera muestra individual de Sonia Leza. Hasta el 4 de octubre. En la Sala Mario Pérez del Complejo La Superiora (Dr. Ortega y Conector Sur). Gratis.

Blanco Negro. La muestra plástica con obras de Adriana Carbajal, Humberto Costa, Pablo Henríquez, Graciela Manzano, Aguil Jorge Marún, Estela Milán y Luis Romero llega a su fin con un conversatorio con los artistas protagonsitas hoy a las 20 h, en el Chalet Cantoni (Av. Libertador 3339 oeste, Rivadavia). Gratis.

Casa Natal de Sarmiento. Visitas guiadas: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 19 h; y sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 h. Reseñas históricas: Lunes, martes, jueves y viernes: 9:30, 11, 12:30, 15, 16:30 h y 18 h. Sábados, domingos y feriados a las 10:30, 12, 15 y 17 h. Gratis.

Francia hasta el techo. Muestra de tejas recuperadas de construcciones históricas argentinas provenientes de la región de Marsella, antiguas piezas arquitectónicas del siglo XIX. Podrá visitarse hasta el 17 de octubre, en la Alianza Francesa de San Juan (Mitre 202 oeste). Gratis.

Teatro del Bicentenario. Muestra Horizonte Cercano de Los escultores y hermanos Florencia y Andrés Irustia Dessesff – que ganaron el primer premio adquisición en Escultura en la quinta edición del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales 2024 – en el hall donde podrá recorrerse durante 2 meses de lunes a viernes, de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; y Los sábados de 10 a 14 h. Además, visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30, 12:30, 17.30, 18:30 h; domingos 17:30 h. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com

Museo Franklin Rawson. Foyer: Stimmungsbilder Karl Oenike. Pintor y fotógrafo viajero en Argentina, Paraguay y Brasil. Curaduría de Inés Yujnovsky y Roberto Liebenthal. Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. En Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_rawson.

Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca ,Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. De lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador 1826 oeste). La entrada es libre y gratuita.

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías sanjuaninas, certificadas. de lunes a sábados de 9 a 14 h. En España 330 norte. Consultas al 2645814501. Entrada libre y gratuita.

Museo Histórico Agustín Gnecco. Muestra: San Juan en el tiempo. Martes a viernes de 10 a 13 h; sábados de 12 a 18 hs con cita previa a través del mail museohistoricoprovincialavg@gmail.com. Entrada gratis. Mitre 864 este, Capital.

Centro Ambiental Anchipurac. Recorrido guiado (Calle 5 y Pellegrini. Al pie del Cerro Parkinson). Lunes a viernes, 9 a 19 h. Sábados y domingos, 17 a 21 hs.