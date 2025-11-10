Moria Casán debutó con su programa matutino en El Trece La exvedette desembarca de nuevo en el canal pero, por primera vez, con programa propio, al frente del “La Mañana con Moria” junto a su panel de periodistas y celebridades.

El clima de expectativa en los pasillos de El Trece venía creciendo desde hacía semanas. Finalmente, ese fervor se materializó: Moria Casán volvió a la televisión y, fiel a su estilo, lo hizo como solo ella sabe. En su regreso triunfal, la icónica figura se plantó frente a las cámaras para conducir, por primera vez, La Mañana con Moria, inaugurando una nueva etapa tanto para su carrera como para el canal.

La primera escena de esta esperada vuelta fue puramente Moria: desde una imponente pantalla led en el estudio, apareció interrogándose a sí misma con ese humor ácido que la caracteriza. “¿Qué hacés en la televisión a las nueve de la mañana, mami, en la televisión? Si todos dicen que vos no te levantás temprano, please”, lanzó la One, luciendo un conjunto rosa bebé de dos piezas con blazer y pantalón sastre. Fiel a su tradición de nunca dejar pasar un comentario sin respuesta, se replicó: “Ay pero qué decís, ridícula, por favor. Siempre me levanto temprano, por eso estoy conduciendo por primera vez la mañana de El Trece, baby”.

La interacción consigo misma no quedó ahí. Su propia imagen virtual intentó ponerle presión: “Entonces arranquemos, que está toda la Argentina esperándonos. Vamos a darle a la gente el mejor show de la mañana”. Pero Casán, sin perder ni por un segundo el control de la situación, interrumpió de inmediato: “Pero, por favor, tomatelá que One solo hay una. Ahora solo faltaba que yo misma me cuelgue de mí, ¿quién sos? No te registro, ¡te vas!”.

Luego de sus palabras de apertura, Casán fue recibida tanto por su equipo como por la producción entre aplausos y gritos llenos de emoción. “¿Qué decirles, gente? Gracias a El Trece, gracias a esta bienvenida y a esta vibra. De esto se trata traspasar la pantalla. Es impresionante. Yo debuté en este canal 55 años atrás con el gran José Marrone y esta casa tiene un valor impresionante para mí. Y volver por primera vez con un programa mío, ya que estuve 10 años como jurado en el Bailando, es fabuloso”.

Acto seguido, continuó con su monólogo frente a la cámara. “Ustedes piensan que soy una persona muy energética, que hace un tiempo estudia la Cábala, que es una filosofía metafísica que me dio herramientas para responder preguntas que nunca me hice, y puede modificar el pasado a través de la física cuántica. Y yo no soy cuántica, porque acá podemos estamos adelantando el año. Cuando la conductora se va de vacaciones, está hecha pelot…, y nosotros comenzando el año en noviembre”, afirmó.

Los panelistas que la acompañarán desde esta primera emisión son Cinthia Fernández, Nazarena Di Serio, María Fernanda Callejón, Federico Seeber, Amalia Díaz Guiñazú, Gustavo Méndez, el doctor Guillermo Capuya, e incluso Valentina Salezzi desde la cocina para darle un tinte gastronómico a la mañana.