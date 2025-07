Moria Casán sobre la separación de Pampita: “No me cabe duda de que la dejaron por infumable” La capocómica lanzó fuertes críticas hacia la modelo después de su separación. Cuestionó su personalidad y actitudes frente a las cámaras.

Durante su participación a través de una breve comunicación telefónica en el programa Sálvese Quien Pueda (América TV), Moria Casán volvió a cargar contra Susana Giménez y terminó refiriéndose a Carolina “Pampita” Ardohain, luego de que se confirmara públicamente su separación de Martín Pepa.

En diálogo con Pepe Ochoa, conductor del ciclo mientras Yanina Latorre se encuentra de vacaciones, la actriz de la obra Cuestión de género fue muy filosa al describir su visión sobre la modelo: “Ay, qué aburrida que es esta chica. ¡Dios mío!”, expresó con tono irónico.

La conversación comenzó con una consulta sobre la noticia de la jornada: la ruptura sentimental de la modelo y el polista. Como es de esperar con La ONE, rápidamente se convirtió en un descargo sin filtro. “Con esa sonrisa de dulce de batata”, dijo, en referencia al gesto permanente de Ardohain frente a las cámaras.

La One también opinó sobre versiones que circulan en los medios, que señalan que la modelo podría haber sido dejada por un carácter difícil. “No me cabe la menor duda de que la dejaran por infumable. Bah, no sé si es infumable, pero tiene brotes. Es inesperada en sus reacciones”, explicó. Como ejemplo, recordó episodios pasados en Showmatch, donde ambas eran jurados. Hizo mención específica a un cruce en vivo con Marcelo Polino, donde se retiró repentinamente y a otro con ella misma, en el que Pampita le habría dicho “no te metás”. “Se dice ‘no te metas’”, recordó cómo, en tono burlón, la corrigió.

Además de referirse a la personalidad de la modelo, cuestionó otros aspectos de la expareja de Benjamín Vicuña. “No le entiendo cuando habla. Arrastran las eses, no sé si de paquetas o de tilingas. Habla como riéndose, como histérica”, disparó, y sumó en la crítica a Susana Giménez, a quien mencionó con una observación similar. “Yo no sé si me tengo que poner audífono, pero no entiendo cómo habla la gente. A Susana tampoco la entiendo”, aseguró.

Cuando se le preguntó si creía posible una reconciliación entre Pampita y Benjamín Vicuña con fines mediáticos, Moria se despegó de cualquier especulación: “No tengo la menor idea. No sé cómo definirla. Es una persona muy especial”, respondió, sin brindar mayores precisiones pero manteniendo el tono de desconfianza.

El periodista Gustavo Méndez dio la primicia de la separación de la modelo y el polista radicado en los Estados Unidos durante la emisión del ciclo Mujeres Argentinas (Eltrece), conducido por María Belén Ludueña. Minutos después, Ángel de Brito sumó la fecha en que ocurrió el hecho a través de una historia de Instagram. “Pampita separada desde el 9/7”, escribió sobre un fondo negro, sin más detalles, pero con contundencia.

La información fue luego replicada y ampliada por la cuenta oficial de Sálvese Quien Pueda, el programa de la pantalla de América TV. La ruptura sorprendió a los seguidores de la modelo, que apenas unas semanas atrás la habían visto disfrutando de unas vacaciones con Pepa en California, donde celebraron juntos el Día de la Independencia estadounidense.

Luego de ese viaje, surgieron incluso rumores de compromiso. En una elegante velada realizada en un lujoso hotel, Pampita volvió a deslumbrar con su estilo. Sin embargo, esta vez lo que llamó la atención no fue únicamente su look, sino un anillo de gran tamaño en su dedo anular izquierdo. La joya, compuesta por una piedra central prominente y una banda con pequeños brillantes, fue registrada por varias cámaras en un evento de promoción turística.

Las especulaciones no tardaron en multiplicarse. En una de las imágenes más comentadas, la conductora apareció posando de perfil, apoyada sobre una baranda, mientras en su mano izquierda lució de forma nítida la sortija. La posición del anillo y su diseño llevaron a muchos a interpretarlo como una señal de compromiso, aunque la modelo no se expresó públicamente al respecto.