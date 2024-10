Murió Christopher Ciccone, el hermano de Madonna La noticia fue confirmada por el portal estadounidense TMZ. El director artístico tenía cáncer.

Este sábado, el portal estadounidense TMZ confirmó la noticia de la muerte de Christopher Ciccone, el hermano menor de Madonna. Tenía 63 años y tenía cáncer.

Según informaron desde Estados Unidos, el director artístico murió el viernes, rodeado por sus seres queridos, en su casa de Michigan.

Es la segunda muerte en pocas semanas para la familia de Madonna: el mes pasado, su madrastra, Joan Ciccone, murió después de una batalla contra lo que fue descrito como “un cáncer muy agresivo”.

Christopher y Madonna eran muy amigos cuando la carrera de ella apenas comenzaba, y él saltó a la fama por ser uno de sus bailarines de respaldo.

Más tarde pasó a ser diseñador de espectáculos y vestuarista de backstage para Madonna, y fue el director de arte de la gira mundial Blonde Ambition de la reina del pop.

Christopher también fue director de la gira de Madonna para The Girlie Show y dirigió videos musicales para Tony Bennett y Dolly Parton.

Madonna y su hermano, quien también disfrutó de una carrera como diseñador de interiores, tuvieron una pelea pública en 2008, cuando él la criticó en su biografía, Life With My Sister Madonna, que se convirtió en un best seller del New York Times. Los dos finalmente se reconciliaron y en 2012 lanzaron su propia línea de calzado.