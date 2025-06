Murió Cristina Birckenstaedt, la mamá de Nicolás Cabré: la dolorosa despedida del actor La mujer era muy querida entre las fanáticas del galán, que merodeaban su casa para intentar sacarse una foto con él en Mataderos.

Nicolás Cabré se encuentra devastado por la muerte de su madre, Cristina Birckenstaedt. La noticia fue compartida por él mismo en las redes sociales, donde publicó una foto retro para despedirla y agradecerle por todo el amor.

“Hoy te fuiste y encontré esta foto tuya. Volá alto Cristina. Volá lo más alto que puedas. Volá lo más alto que quieras. Acá te vamos a recordar y extrañar”, expresó el actor, que no quiso dar detalles del deceso.

La mujer, que durante años trabajó como portera de colegios, era muy querida en el barrio de Mataderos, donde decenas de chicas se acercaban a su casa para conseguir un autógrafo o postal con el galán. En una de sus últimas entrevistas, Nicolás valoró el esfuerzo de sus padres, que ahorraron el dinero que él ganaba para que en el futuro pudiera tener su casa propia.

“Mis papás me llevaban a las grabaciones y se iban, porque trabajaban. Mi viejo era taxista y no podía parar el día, pero preguntaban a qué hora terminaba y me pasaban a buscar”, rememoró.