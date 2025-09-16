Murió el actor Robert Redford La noticia fue confirmada por el The New Times Times.

Robert Redford, leyenda de Hollywood, ha muerto. El actor y director, ganador de dos premios Oscar y un Globo de Oro, falleció a los 89 años, según confirmó The New York Times.

El intérprete, tal y como le definió Oti Rodríguez Marchante, ha sido héroe, aventurero, presidiario, canalla, jugador o ladrón de bancos en una filmografía repleta de grandes títulos. Solo de un vistazo se cuentan varias obras maestras. fue ‘El gran Gatsby’, ‘Descalzos por el parque’, ‘Ordinary people’.

Le dio «el mejor beso» de la carrera de Meryl Streep, a quien enamoró en esa gran aventura que fue ‘Memorias de África’. Y mención aparte merece su alianza con Paul Newman, amigo y compañero dentro y fuera de plano.

Con el actor de los ojos más azules del séptimo arte, Robert Redford trabajó en ‘Dos hombres y un destino’ y en ‘El golpe’.