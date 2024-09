Murió James Earl Jones, el actor que interpretó a Darth Vader en la saga “Star Wars” El artista le puso su voz al gran antagonista de la exitosa franquicia. Además, participó de otros clásicos de la pantalla grande y fue un ícono de Broadway.

En las últimas horas se conoció la muerte de James Earl Jones, el actor que superó los prejuicios raciales y una grave tartamudez para convertirse en un célebre icono de los escenarios y la pantalla —llegando a prestar su imponente voz a CNN, El Rey León y Darth Vader—. Tenía 93 años.

Su representante, Barry McPherson, confirmó que el artista murió el lunes por la mañana en su casa. La causa no está clara por el momento.

Jones, quien siguió trabajando hasta sus ochenta y tantos años, ganó dos Emmy, un Globo de Oro, dos Tony, un Grammy, la Medalla Nacional de las Artes, el Kennedy Center Honors y recibió un Oscar honorífico y un Tony especial por los logros de toda una vida. En 2022, un teatro de Broadway fue rebautizado en su honor.

James Earl Jones, el dueño de la voz indicada para Darth Vader

James Eeal Jones tuvo una prolífica y diversa carrera a lo largo de seis décadas. Su primer papel en el cine fue en Dr. Insólito, de Stanley Kubrick, donde interpretó al teniente Zogg a bordo de un bombardero B-52.

Los temas militares se repetirían con frecuencia en su filmografía, como en su papel del almirante Greer en la saga de películas de Jack Ryan (La caza del Octubre Rojo, Juegos de patriotas, Peligro Inminente), y como sargento mayor en Jardines de piedra, de Francis Ford Coppola, en 1987.

Pero su papel más emblemático no lo llevaría a aparecer en la gran pantalla. George Lucas, el creador de Star Wars, lo eligió porque “quería una voz más oscura” para el que se convertiría en el villano más famoso de la historia del cine, Darth Vader, rememora Jones.

“Así que contrató a un tipo que nació en Mississippi, creció en Michigan, tartamudea, y esa voz soy yo”, relató en una entrevista concedida en 2009 al American Film Institute.

En un principio, el actor no quiso que su nombre apareciera en los créditos de los primeros episodios de la saga espacial, por considerar que su trabajo era más propio de efectos especiales, y prefirió que el reconocimiento recayera en el actor tras la máscara, David Prowse, según la revista especializada Far Out.

Pero fue Jones con su frase lapidaria “Yo soy tu padre” al revelarse ante Luke Skywalker, interpretado por Mark Hamill, quien regaló una de sus líneas más memorables del cine.

“#QDEP papá”, acompañado de un corazón roto, escribió el lunes en sus redes sociales el propio Hamill.