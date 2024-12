Lanata pasó los últimos días en la terapia intensiva del hospital ubicado en el barrio de Almagro. Y si bien su entorno mantenía las esperanzas de un posible traslado a un centro de rehabilitación, distintas afecciones fueron alejando esa posibilidad. “La terapia intensiva es un día a día”, explicó Elba Marcovecchio luego de Navidad, cuando le consultaron por la evolución de su marido.

Según el último parte médico oficial, que se dio a conocer el viernes 6, Lanata en ese momento se encontraba “vigil, afebril y en ventilación mecánica durante la noche”. El parte agregaba, además, que estaba hemodinámicamente estable y no requería drogas vasoactivas. Después de que ese documento vio la luz, no se volvió a emitir un parte desde el centro médico, pero fue principalmente su hija mayor, Bárbara, quien se ocupó de dar a conocer las novedades a la prensa.

“Mi papá está estable. Es un día a día. O sea: no está ni mejor, ni peor”, le contaba la productora de Lanata sin filtro a LA NACIÓN, a mediados de diciembre. “Ahora lo que pasa es que le duele mucho la cara y las escaras. Eso es típico de las internaciones y la traqueostomía, lo conectan a una asistencia respiratoria solo a la noche. Durante el día lo desconectan y él puede hablar con la válvula fonatoria. Está comiendo por el botón gástrico porque al estar tanto tiempo entubado y con la traqueostomía pierde la capacidad de deglución. Tiene que hacer rehabilitación de deglución. Además, está con una sonda. Eso a la larga es como la intubación, no está bueno tener el tubito atravesándote la nariz. Entonces le hicieron un botón gástrico: un agujerito que va directo al estómago, que es algo que pidió como requisito el lugar de rehabilitación porque es más cómodo para los pacientes, él está alimentándose así. Está mejor de lo que estuvo. Todavía no lo van a mandar a rehabilitación porque para eso necesita estar estable varios días, sin fiebre, sin dolor, sin problemas de presión. Hay veces que le baja o le sube la presión y a veces se agita. No es que esté mal, pero tampoco está para rehabilitación: quieren estar muy seguros”.

La internación de Lanata

Lanata fue internado el 14 de junio, cuando llegó al Hospital Italiano con el objetivo de someterse a un estudio de rutina. En medio del procedimiento, sufrió un paro cardíaco y fue trasladado a la terapia intensiva, donde estuvo los siguientes tres meses, hasta que fue derivado al centro de rehabilitación Santa Catalina, en el barrio porteño de San Cristóbal.

Pero Lanata volvió al Hospital Italiano pocos días después, en septiembre, cuando sufrió una neumonía y un cuadro febril, siempre con recuperaciones paulatinas. Sin embargo, pocos días después su cuadro empeoró drásticamente y debió ingresar cuatro veces al quirófano como consecuencia de una isquemia intestinal: le sacaron 70 centímetros del órgano y recién el miércoles 16 de octubre los profesionales del centro médico pudieron volver a unir su intestino. Desde entonces, si bien fue mostrando una evolución en su cuadro, por diferentes situaciones, no lograron trasladarlo nuevamente al centro de rehabilitación.

Fueron varias las hospitalizaciones del periodista en los últimos dos años. El 23 de agosto de 2023 fue internado debido a una descompensación, pero a los pocos días recibió el alta médica. El 12 de septiembre de ese año volvió a ingresar en terapia intensiva con un cuadro febril y sufrió una infección generalizada.

Más adelante, fue diagnosticado con neumonía y estuvo varios días sin trabajar. Antes del cuadro de junio, Lanata había sido internado en abril de este año. El viernes 29 de marzo, comenzó a sentirse mal y terminó su participación en el programa radial antes del horario de cierre. Su médico de cabecera determinó que lo mejor era internarlo. Estuvo cuatro días en la Fundación Favaloro por una dificultad respiratoria y, tras el alta, regresó a su casa.

Escándalo y denuncias cruzadas

Mientras Lanata estaba internado, una disputa entre su esposa y las hijas del conductor escaló en la Justicia. Así, el miércoles 9 de octubre, la jueza Lucila Inés Córdoba resolvió que Bárbara, la hija mayor del periodista, pudiera también tomar decisiones sobre su salud, algo que hasta el momento solo era potestad de Elba Marcovecchio.

El pasado 26 de septiembre se supo que tanto Bárbara como su hermana menor, Lola, aseguraron que la esposa de su padre afectaba con su conducta tanto la salud como el patrimonio del periodista. Apuntaron, además, que la abogada presuntamente le había sustraído una gran cantidad de bienes valiosos mientras su padre estaba internado.

Tras conocerse la denuncia, la abogada y amiga de Marcovecchio, Guadalupe Guerrero, habló con los medios. “Vamos a contestar los agravios para manifestar la verdad de los hechos”, dijo y aseguró: “Elba está muy mal, muy angustiada, destruida. Pero, sobre todo, preocupada por la salud de Jorge”. También se dedicó a negar las acusaciones de Lola y Bárbara: “Es una denuncia muy grave y muy agraviante. Las cosas detalladas que pudimos ver no son ciertas. Es difícil hacer frente a tanto daño y tanta mentira”.

“Cada una tiene un rol en la familia”, le decía Bárbara Lanata a LA NACIÓN. “No podemos hablar de nada por un tema de multa. No podría contarte bien el tema judicial. Internamente no se calmó; que no se filtren cosas es otro tema. Sí es verdad que al fallar la Justicia a nuestro favor en un montón de cosas ella [Elba] ya está más acorralada. Ya no puede hacer ciertas cosas porque ahora yo puedo decidir al mismo nivel. Hay un administrador. Tiene ciertas limitaciones. Eso organizó y calmó un poco la situación”.

LA NACIÓN