Murió Paquita la del Barrio, la cantante mexicana que le cantaba a las “Ratas de dos patas” La famosa cantante mexicana falleció este lunes a la edad de 77 años.

Paquita la del Barrio, la estrella mexicana que le cantó a las ratas de dos patas, falleció el lunes a los 77 años. Su muerte fue anunciada en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

“Con profundo dolor y tristeza confirmamos el sensible fallecimiento de nuestra querida ‘Paquita la del Barrio’ en su hogar en Veracruz, siendo una artista única e irrepetible que nos dejará una huella imborrable en el corazón de todos los que la conocimos y disfrutamos de su música”, señaló el comunicado. The Associated Press confirmó con sus representantes el fallecimiento, ocurrido la madrugada del lunes.

Los últimos años de Paquita estuvieron marcados por varios problemas de salud, a pesar de eso la cantante continuó su carrera durante varios años.

Paquita la del Barrio tuvo problemas en el nervio ciático desde hace algunos años, lo que la llevó a cancelar algunos conciertos en 2021 y utilizar silla de ruedas para trasladarse.

Otro problema que tenía Paquita era la trombosis pulmonar, que le fue diagnosticada en 2019 y que, una vez que se recuperó, le dejó secuelas.

En diciembre de 2024, su mánager reveló que la intérprete tenía problemas de salud emocional relacionados con la depresión.

Y es que en sus últimos momentos de vida, Paquita tenía problemas para caminar y también para respirar. “Le cuesta mucho caminar por el dolor de la ciática, también tiene problemas para sostenerse de pie. Acude a rehabilitación porque desgraciadamente el tiempo no perdona”, contó Paquito, su representante, en una charla con Gustavo Adolfo Infante.

Intérprete de éxitos que calaban hondo entre las personas con despecho como “Rata de dos patas”, “Tres veces te engañé” y “Cheque en blanco”, Paquita tenía una sólida base de fans, en su mayoría femeninas, aunque también supo ganarse al público masculino.

“Rata de dos patas” – Su canción más famosa, dirigida a un hombre infiel y traicionero.

“Tres veces te engañé” – Un tema de venganza y desamor con su característico estilo sarcástico.

“Cheque en blanco” – Habla sobre no darle todo a un hombre que no lo merece.

“Me saludas a la tuya” – Un tema de despedida lleno de ironía y resentimiento.

“Invítame a pecar” – Una canción más seductora dentro de su repertorio.