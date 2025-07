Murió una conocidísima chef Dolor en el mundo del espectáculo tras la confirmación oficial sobre el fallecimiento.

La reconocida chef estadounidense Anne Burrell, estrella de Food Network, falleció el pasado 17 de junio a los 55 años y su muerte conmocionó al mundo del espectáculo y la gastronomía.

Este 25 de julio se confirmó oficialmente la causa: suicidio por intoxicación aguda debido a una combinación de difenhidramina, etanol, cetirizina y anfetamina, según informó la oficina del médico forense de Nueva York. Burrell fue hallada inconsciente en su casa de Brooklyn y los servicios de emergencia no lograron reanimarla.

Quién era Anne Burrell, la chef que murió a los 55 años

Anne Burrell fue una de las figuras más queridas de la televisión culinaria norteamericana. Graduada del Culinary Institute of America y formada en Italia, se destacó como conductora de Secrets of a Restaurant Chef y Worst Cooks in America, donde cautivó con su carisma, humor y pasión por la cocina.

Tras su fallecimiento, su familia expresó: “Anne era una esposa, hermana, hija y amiga muy querida. Su luz alcanzaba a millones de personas en el mundo”. Food Network también la despidió con pesar: “Anne enseñaba, competía y compartía la alegría de una buena comida”. Le sobreviven su esposo Stuart Claxton, su hijo Javier y sus seres más cercanos.