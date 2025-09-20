Música independiente sanjuanina con entrada gratis y “Vibra Alterna” Se trata del 2do. volumen de un ciclo que pondrá a bailar a todos con un festival que celebra la música sanjuanina.

¡San Juan vibra distinto en primavera! Este sábado 20 de septiembre de 2025 con cerveza, comida y los conciertos de Mama Ordan y Rumba Camión.

En su caso, Mama Ordan estará interpretando entre otros temas, el primer lanzamiento de este 2025 “A la romana” que sorprende por un estilo no tan explorado por el reconocido cantante de reggae y dancehall, ahora, montado sobre un new soul.

A través de este tema que hace alusión al look con el que se vestían los romanos que parecían estar envueltos en sábanas, Mama Ordan muestra ese costado más pasional y humano en contraste a todo lo que muestra la música generada por IA, con voces naturales y guitarras reales. Se trata de un adelanto a un nuevo momento artístico que puede ser el puntapié de un nuevo álbum.

Por otro lado, los Rumba Camión se presentarán con todo en repertorio de clásicos en versión rumba, un abanico de diversos géneros que va desde The Clash a la Mona Jimenez, pasando por Charly García, Shakira, Chichi Peralta, Gypsy Kings y muchos artistas más.

Los Rumba Camión son: Germán Güell, Juancho Valenzuela, Matías Coronado y Rodrigo Ovejero.

¿Cuándo y dónde es el Vibra Alterna?

Lugar: Chalet Cantoni Casa Cultural – Av. Libertador 3339 oeste, Rivadavia.

Hora: A las 19 h

¿Entrada? Totalmente gratis