Nazarena Vélez y un fuerte cruce con Yanina Latorre en medio del escándalo con Diego Las panelistas de “LAM” se sacaron chispas este miércoles, cuando la actriz justificó a Fernanda Iglesias por sacar a la luz la supuesta nueva infidelidad del exjugador.

Yanina Latorre se llevó una terrible desilusión en el medio del escándalo por la supuesta nueva infidelidad de su esposo, episodio que salió a la luz de la mano de Fernanda Iglesias. Este miércoles, en LAM (América), Nazarena Vélez se puso del lado de la periodista y escucharla fue un puñal en el corazón para la rubia, quien no ocultó el dolor en sus gestos.

“Yo trabajé dos años con Fernanda y no es así. Fernanda tiene momentos en los que está muy triste… aparte yo la conozco mucho, y si una persona no está bien, yo la justifico o trato de ver su accionar. Te quiso lastimar, ella siente que vos la lastimás”, disparó la actriz, y Latorre no se quedó callada.

“No tiene razón el enojo, se habla, se charla, no se publican cosas. Eso habla de que es una mala persona. Cuando yo doy data yo laburo y hago periodismo de espectáculos. Yo no soy ni carpeteadora ni amenazadora y cuando a mí me llega data de alguien mala le aviso”, expresó Yanina, y Pepe Ochoa sumó su bocado.

“Me parece que no se puede justificar todo lo que hizo Fernanda por el simple hecho de estar enojada. Porque entonces cuando uno está enojado carpetea a todo el mundo. Ella no estuvo bien un montón de veces, y acá la rebancamos. Estás justificando una mina hostigadora y violenta como Fernanda Iglesias, es raro”. sentenció. El escándalo crece, pero la panelista de Puro Show (eltrece) ya le agradeció a Vélez en las redes por darle su voto de confianza.

Qué le dijo Yanina Latorre a Fernanda Iglesias tras el escándalo

Al aire de SQP (América), Yanina Latorre disparó contra Fernanda Iglesias, que expuso otra infidelidad de Diego Latorre. “Esto te grafica. Vos sos una pobre chica a la que le metieron los cuernos y encima te dejaron. A vos te desestabiliza el cuerno porque tenés un tema con eso y creés que a mí me pasa lo mismo. Me chup… tres huevos”, lanzó furiosa.

“En lugar de hablar de mí, le buscás m… a Diego. ¿Sabés por qué? Porque yo estoy acá y vos estás en tu casa, seguramente mirándome, y ahora vas a hacer más historias para los 100 mil seguidores que tenés, porque no llegaste a nada por algo”, sumó, y dejó en claro que no le perdonará el daño que le provocó a sus dos hijos.

Visiblemente molesta, la rubia arremetió: “Sabiendo que hay chicos en el medio, hay hijos. Cuando empecé a ver a mi vieja preocupada, Lola preocupada, a Diego, dije, no, esto lo freno, hablando, dando la cara, yo no la voy a llamar a ella. Creo que en el ambiente hay códigos. Y aparte empezó, tengo un audio, tengo un video, ahora voy a subir, ella sola se manda al frente”, cerró.