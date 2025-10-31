Nelson Castro habló por primera vez de su sexualidad: “Yo estuve a punto de casarme” El periodista Nelson Castro brindó una entrevista y no pudo esquivar una pregunta sobre su sexualidad. Sus declaraciones.

Nelson Castro tiene un extensa trayectoria en el mundo del periodismo y se conocen muchas cosas de su vida, por ejemplo que es médico neurólogo, pero al mismo tiempo se desconocen otras de su intimidad que salieron a la luz en una entrevista profunda que hizo con el diario Clarín.

En una serie de declaraciones que recrea la cuenta de Twitter del mencionado diario (grupo para el que Nelson trabaja) el conductor habló por primera vez de sus cuestiones más íntimas.

“Yo estuve a punto de casarme en los Estados Unidos con una médica que lamentablemente falleció con el Covid. Teníamos un plan… Me hubiera encantado tener muchos chicos y bueno, se frustró. Yo me tuve que volver a la Argentina y ella no quiso venir. Sucedió cuando hice la beca, a mediados de los ochenta. Fue un flechazo a primera vista. Y eso ya no se repitió” contó Nelson en diálogo con Clarín.

“Si eso me hubiera pasado hoy, seguramente habría buscado ser padre solo. Lo ideal siempre es formar una familia, yo soy muy familiero. Pero si no, si hubiera existido esa posibilidad, no te digo cinco pero a lo mejor dos o tres hijos habría buscado. Ese enamoramiento profundo que tuvimos nunca más lo volví a experimentar. No me volvió a pasar”, indicó.

Por último, Nelson Castro habló de su sexualidad como nunca antes lo hizo: “Hubo quien, queriéndome dañar por la cosa política, me trató de homosexual, lo que no era ningún problema siendo como soy yo. Si lo hubiera sido, lo habría dicho, de la misma manera que digo lo de la cicatriz y como digo esto y demás. Así que sí, sí, eso estuvo presente durante un tiempo en los años noventa y en algún momento del kirchnerismo. Pero si fuera homosexual lo diría sin problemas”.

¿Qué edad tiene Nelson Castro?

Nelson Castro cumplió 70 años el sábado 5 de abril de 2025. Y, en esa oportunidad, en las redes sociales dejó un mensaje para el público y sus seguidores, hablando acerca de lo que significa para él este nuevo aniversario de su nacimiento.

“Hoy cumplo 70 años. Me parece increíble haber llegado a esta edad con esta plenitud, esta energía y tantos proyectos, se lo agradezco a Dios”, comenzó diciendo el periodista, que grabó su mensaje en la redacción de TN, donde trabaja.

“Como le agradezco el cariño de todos ustedes y este cariño que acá recibo, me encanta pasar el día con quienes trabajo todo los días”, agregó en referencia a sus compañeros del noticiero de El Trece.

“Ese cariño, esa valoración, no tiene precio. Es el mejor regalo no solamente de este día en el que cumplo 70 años, sino de toda la vida”, completó Nelson Castro.