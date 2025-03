Netflix anunció cuando estará la película de Peaky Blinder, continuación de la exitosa serie con Cillian Murphy La producción que continuará la historia de la exitosa serie también contará con la participación de Rebecca Ferguson, Barry Keoghan y Tim Roth.

Aunque Peaky Blinders se despidió de la pantalla chica en 2022 tras seis exitosas temporadas, la posibilidad de expandir su universo en otros formatos siempre estuvo latente. Luego de años de rumores y negociaciones, en 2024 se confirmó que Netflix había dado luz verde al desarrollo de una película que no solo traería de regreso al ganador del Oscar, Cillian Murphy, como Tommy Shelby, sino que también contaría con la dirección de Tom Harper y un guion de Steven Knight.

Mientras las expectativas de los fanáticos continuaban aumentando se conoció que el proyecto había sumado a figuras como Rebecca Ferguson (Dune), Barry Keoghan (Saltburn) y Tim Roth (Reservoir Dogs). Ahora, el creador de la serie comparte una emocionante actualización.

Según Steven Knight, la película de Peaky Blinders no solo está avanzando en su producción, sino que se espera que esté lista para finales de este año. Si bien aún no hay una fecha concreta de estreno, esto podría significar que su lanzamiento se pacte para 2026. A su vez, se confirmó que la película no se limitará al streaming, sino que también tendrá un estreno en salas de cine.

Knight también destacó la pasión de los fans y explicó que esa fue una de las razones por las que el proyecto tendrá un lanzamiento en la gran pantalla: “Realmente quiero que la vean juntos, porque la comunicación ha sido mayormente virtual, lo cual está bien. Pero quiero que esto esté en los cines, para que la gente pueda sentarse junta y ver cómo sucede”.

El comunicado oficial de Netflix adelanta que la película será una continuación épica de la multipremiada saga de gánsteres. Ambientada en Birmingham entre 1919 y 1934, Peaky Blinders narró el ascenso y las caídas de la familia Shelby mientras navegaban un mundo sacudido por cambios sociales, económicos y políticos radicales.

Aunque por el momento no se han revelado detalles concretos sobre la trama de la película, las seis temporadas de la serie están disponibles a través de Netflix.