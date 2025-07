Nicolás Cabré le revocó el permiso a la China Suárez para que se lleve a su hija a Turquía El actor, que es padre de Rufina, habría decidido revocar el permiso permanente que había firmado para que su expareja pudiera salir libremente del país con la menor.

El culebrón multiestelar del año sumó este jueves otra escena clave: según informaron en Intrusos, Nicolás Cabré hizo una jugada similar a que la semana pasada realizó Benjamín Vicuña, despertando la ira de la China Suárez.

“Me llega la información de que Cabré ya habría enviado la carta documento al domicilio de Capital de la China Suárez en la que le informa que le revocó, mediante un escribano, el permiso permanente”, indicó Marcela Tauro, casi al final del programa, refiriéndose al poder que los actores firmaron hace algún tiempo para que cualquiera de los dos pudiera sacar del país a Rufina, su hija en común de 11 años.

“Entonces, la intención de llevarse a Rufina a Turquía, también peligra”, agregó Rodrigo Lussich. Y Adrián Pallares explicó: “La cosa es así: vos firmás un poder que es eterno, hasta los 21 años. Ahora, cada vez que Rufina viaje van a tener que autorizarlo”.

“Cada que vez que ella viaje al exterior, van a tener que hacer todo el procedimiento. Eso no significa que uno de los dos no lo permita, sino que a partir de ahora los dos papás van a tener un mayor control”, sumó Pablo Layus. Y Pallares señaló: “Es más barato de la otra forma; pagás una sola vez y listo”.

Paula Varela, a su vez, informó: “En estos momentos, Eugenia estaría esperando que salga el poder de Vicuña para Magnolia y Amancio. Ya estaría saliendo en estos días, y es por un tiempito. Ella viene a buscarlos y se los lleva. Con respecto a lo de Cabré, me están diciendo que la China le está ofreciendo que no pague más la cuota de 4 mil dólares, o lo que pague de cuota alimentaria, a cambio de dejarle llevar la nena a Turquía. Algo así como: ‘La mantiene Mauro Icardi’. Y no. ¿Qué padre por plata deja de ver a sus hijos?“.

De esta manera, Cabré habría decidido seguir los pasos de Vicuña. El 7 de julio trascendió que el actor chileno había revolcado el permiso para sacar a sus hijos del país, y que esto le había impedido a la protagonista de Casi Ángeles llevárselos con ella e Icardi a Turquía, tal como planeaba. Ante esta situación, Suárez recurrió a sus redes sociales para hacer un furioso descargo en su cuenta de Instagram.

“’El papá del año’. Quien no habla con la prensa porque ‘no es mediático’ pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El Papá del año que me dejaba tirada cuando me agarre Covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira’”, escribió la actriz en un posteo de varias partes.