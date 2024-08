Nuevo Oficial Full Tráiler: Los Cuatro Fantásticos, primeros pasos Marvel Studios ha revelado el full tráiler oficial de 'Los 4 fantásticos: primeros pasos' con Pedro Pascal interpretando a Reed Richards. Mirá el video

¿De qué tratará ‘Los 4 fantásticos: primeros pasos’?

La nueva película de ‘Los 4 fantásticos’ no contará la historia de origen típica. En lugar de eso, ‘Los 4 fantásticos: primeros pasos’ estará ambientada en una versión retrofuturista de los años 60, en un mundo alternativo al que habitan la mayoría de los personajes del UCM. Matt Shakman, en una entrevista con Entertainment Weekly durante la Comic-Con 2024, explicó: “Decidimos muy al principio no hacer una historia de origen. Queremos ofrecer algo completamente nuevo, comenzando nuestra historia después de los eventos bien conocidos”. Luego de conocer el Trailer Teaser concept aparecer el Official Full Trailer.

¿Cuándo se estrena ‘Los 4 fantásticos’?

‘Los 4 fantásticos: primeros pasos’ se estrenará oficialmente el 25 de julio de 2025. Aunque la película aún se encuentra en producción, la presentación en la Comic-Con ha permitido que los fanáticos tengan un primer vistazo y den su retroalimentación, asegurando que el equipo de Marvel Studios considere sus opiniones. Esta estrategia busca mantener la conexión con los seguidores más fieles del cómic y del UCM.

Reparto de ‘Los 4 fantásticos: primeros pasos’

El elenco de ‘Los 4 fantásticos‘ incluye actores de renombre que prometen dar vida de manera excepcional a estos personajes icónicos: