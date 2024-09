Nuevo Oficial Tráiler: Una Película de Minecraft Este estreno busca unirse al éxito de adaptaciones cinematográficas de videojuegos, como Sonic o la serie The Last of Us, pero evitando el destino de adaptaciones fallidas, como la recientemente estrenada Borderlands.

Nuevo Oficial Tráiler: Una Película de Minecraft

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio