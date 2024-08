Nuevo Tráiler Final: Venom, the last dance Marvel Studios ha revelado el tráiler final de 'Venom: The Last Dance' con Tom Hardy interpretando a Eddie. Mirá el video

La esperada última entrega de la trilogía de Venom, titulada “Venom: The Last Dance” (”Venom: El Último Baile” para Latinoamérica), está a punto de estrenarse. El último tráiler del filme ofrece a los fanáticos un adelanto de la culminación de esta saga que decidió enfocarse en uno de los villanos más importantes dentro de la mitología del Hombre Araña.

¿De qué tratará ‘Venom: The Last Dance’?

La sinopsis oficial dice que Eddie y Venom están huyendo de la justicia y pronto son perseguidos por sus dos mundos, el humano y uno alienígena, pues más criaturas del planeta de Venom llegan a la Tierra.

Esto obliga al dúo a tomar una decisión devastadora que bajará el telón del último baile de Venom y Eddie.

En el tráiler de Venom 3 podemos ver a Eddie exactamente con la misma ropa que en la escena post créditos al final de Spider-Man: No Way Home, así que suponemos que todo empieza exactamente después de que es transportado de regreso a su universo.

Sin embargo, también hay una escena donde vemos al mismo cantinero del MCU que interactúa con Eddie Brock y un soldado (Chiwetel Ejiofor) atrapa un pedazo de simbionte. ¡Que alguien nos explique qué está pasando!

¿Cuándo se estrena ‘Venom: The Last Dance’?

Luego de varios retrasos, la película al fin llegará a cines el próximo 25 de octubre.

La película es dirigida por Kelly Marcel, quien trabajó como guionista de las dos entregas anteriores. En este caso, también hizo el guion pero basándose en una historia desarrollada por ella y Tom Hardy.

Reparto de ‘Venom: The Last Dance’

Como pudiste ver en el tráiler de Venom 3, Tom Hardy está de regreso en los roles protagonistas pues interpreta tanto a Eddie Brock como a Venom.

En esta ocasión la historia se desarrolla en San Francisco y ahí veremos cómo estos dos son perseguidos por operativos militares liderados por Juno Temple (Ted Lasso) y Chiwetel Ejiofor (12 años de esclavitud).

También veremos el regreso de la Sra. Chen, con la que hasta Venom compartirá un baile, interpretada por Peggy Lu.

También se unen al reparto Rhys Ifans (Otto Hightower en House of the Dragon) y Alanna Ubach (Serena en Legally Blonde 1 y 2).

Aquí está nuestro concepto de ‘Tráiler final’ para la próxima película de Marvel Studios y Sony Pictures, Venom: The Last Dance (2024)

La inspiración detrás de este video:

Venom ha sido la gracia salvadora del Universo Spider-Man de Sony, y Venom: The Last Dance tiene la oportunidad de convertirse en la entrada más ruda de la trilogía. Venom se convirtió en la estrella del Universo Spider-Man de Sony en 2018, cuando la primera película protagonizada por Eddie Brock, interpretado por el espectacular Tom Hardy, llegó a los cines. Desde entonces, la SSU ha tenido algunos problemas con sus otras entradas, incluida Venom: Let There Be Carnage, que han recibido constantemente críticas negativas y retornos decrecientes en la taquilla (a través de The Numbers).

Aparte de las películas animadas de Spider-Verse, la SSU ha sufrido una falta de personajes fuertes y tramas que terminan en nada, pero Venom 3 podría cambiar eso. The Last Dance verá el pasado de Venom alcanzando a él, con otros simbiontes llegando a la Tierra. Pero, si deciden incluir la historia del origen de Venom con el increíblemente poderoso Knull, podría ser una de las películas de SSU más impresionantes de todos los tiempos.

Todo lo que hay que saber de ‘El último baile’ de Tom Hardy con el simbionte de Marvel

En Venom: El Último Baile, Tom Hardy vuelve como Venom, uno de los más grandes y complejos personajes de Marvel, para cerrar su trilogía cinematográfica. Eddie y Venom están a la fuga. Perseguidos por sus sendos mundos y cada vez más cercados, el dúo se ve abocado a tomar una decisión devastadora que hará que caiga el telón sobre el último baile de Venom y Eddie.

VENOM: EL ÚLTIMO BAILE. Tráiler oficial en español HD. Exclusivamente en cines 25 de octubre.

Venom: El Último Baile (en inglés: Venom: The Last Dance) es una próxima película estadounidense de superhéroes de 2024, basada en el personaje de Marvel Comics, Venom. La secuela de Venom (2018) y Venom: Let There Be Carnage (2021), y la quinta película del Universo Spider-Man de Sony (SSU), fue escrita y dirigida y coproducida por Kelly Marcel. Tom Hardy protagoniza como Eddie Brock y Venom, junto a Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Rhys Ifans, Peggy Lu, Alanna Ubach, y Stephen Graham. En la película, Brock y Venom están huyendo ambos de sus mundos.

Hardy reveló en agosto de 2018 que había firmado para aparecer en una tercera y última película de Venom, y Sony Pictures comenzó el desarrollo para diciembre de 2021, después del estreno de la segunda película. Marcel y Hardy estaban escribiendo el guion en junio de 2022, y Marcel se dispuso a hacer su debut como directora con la película en octubre. A mediados de 2023 se incorporaron nuevos miembros del reparto, entre ellos Ejiofor y Temple, y el rodaje comenzó a finales de junio de 2023 en España. La producción se detuvo el mes siguiente debido a la huelga SAG-AFTRA de 2023, se reanudó en noviembre de ese año tras el fin de la huelga y se completó a finales de febrero de 2024. El título se reveló un mes después.