Nuevo Tráiler Teaser Oficial: Una Película de Minecraft Warner Bros. Pictures ha revelado el primer tráiler teaser de 'Una Película de Minecraft' con Jason Momoa y Jack Black interpretando a los protagonistas al mundo cuadrado de Minecraft. Mirá el video

Warner Bros. Pictures presentó este miércoles el primer avance y póster oficial de la adaptación live-action del popular videojuego Minecraft, la cual llegará a cines el 4 de abril de 2025.

¿De qué tratará ‘Una Película de Minecraft’?

El avance de poco más de un minuto de duración de “Una Película de Minecraft (A Minecraft Movie)”, muestra la introducción de los protagonistas al mundo cuadrado de Minecraft, el cuál busca ser una representación “realista” pero apegada al mundo creado por Mojang hace ya más de 10 años.

Por lo que parece, la versión de Hollywood del popular juego sandbox será muy parecida a Jumanji de 2017, solo que esta vez con Jack Black interpretando al guía semi-salvaje que ha estado atrapado en la matriz demasiado tiempo. Sin embargo, en lugar del entorno de selva fantástica, nuestros héroes se encuentran rodeados por los horrores realísticamente renderizados en forma de bloques del Overworld de Minecraft. Como los encantadores gráficos de baja fidelidad del juego eran gran parte de su atractivo, este tráiler se siente envuelto en la misma extraña aura que el tráiler original de Sonic the Hedgehog o The Garbage Pail Kids Movie.

Este estreno busca unirse al éxito de adaptaciones cinematográficas de videojuegos, como Sonic o la serie The Last of Us, pero evitando el destino de adaptaciones fallidas, como la recientemente estrenada Borderlands.

Ver el último tráiler completo de Una Película de Minecraft

Una Película de Minecraft, un largo camino

El desarrollo de esta adaptación cinematográfica comenzó en febrero de 2014, cuando Markus Persson, creador del videojuego, anunció que Mojang estaba en conversaciones con Warner Bros. para llevar el proyecto a la pantalla grande en vista del éxito global del título.

Inicialmente, los directores Shawn Levy (Deadpool & Wolverine) y Rob McElhenney (Bienvenidos al Wrexham) fueron contratados, mientras que los guionistas Kieran y Michele Mulroney, Jason Fuchs y Aaron y Adam Nee se unieron al proyecto.

MIRA TAMBIÉN Qué hacer en San Juan: la movida cultural de este jueves 5 de septiembre

Más adelante, en 2019, Peter Sollett fue designado para dirigir y escribir junto a Allison Schroeder, pero ambos se retiraron del proyecto en 2022, momento en el que Hess tomó el relevo como director y Momoa entró en conversaciones para protagonizar la película.

De tal manera, el rodaje de Una película de Minecraft comenzó en mayo de 2023 en Nueva Zelanda y concluyó a mediados de abril de 2024. El 4 de septiembre de ese año se lanzó un teaser oficial, generando expectativas entre los seguidores del juego que fue bien recibido.

El primer tráiler de la película de “Minecraft” demuestra que algunas cosas no estaban destinadas a ser renderizadas de manera realista | © Warner Bros

¿Cuándo se estrena ‘Una Película de Minecraft’?

El film está programado para llegar a los cines de Estados Unidos el 4 de abril de 2025. La comunidad de jugadores de Minecraft, así como los amantes del cine de aventuras, esperan con entusiasmo esta adaptación que promete llevar el fascinante mundo del videojuego a un público más amplio.

Además de la dirección de Jared Hess, el guion ha sido elaborado por Chris Bowman y Hubbel Palmer. Con el reciente adelanto, el film se une a la tendencia de adaptar videojuegos populares a la pantalla grande como lo es la próxima Sonic 3: La película y otros títulos exitosos como Super Mario Bros.: La película.

Reparto de ‘Una Película de Minecraft’

Protagonizada por Jack Black (Kung Fu Panda), Jason Momoa (Aquaman), Emma Myers (Merlina), Jennifer Coolidge (The White Lotus, American Pie) y Danielle Brooks (Peacemaker), este primer vistazo aún deja muchas dudas por responder sobre este mundo y su trama, pero da una introducción inicial a lo que será el mundo y humor que presentarán.