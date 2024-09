Oriana Sabatini contó que Dybala la acompaña a sus prácticas de tanatopraxia La actriz y cantante contó la situación que vivió con su marido.

Además de ser conocida como actriz, cantante y modelo, Oriana Sabatini sorprendió tiempo atrás al revelar que estudió y . Es que la práctica está directamente vinculada a la muerte y motivo de sorpresa y hasta impresión de muchas personas.

Pero ahora la sorpresa fue aún mayor al revelar que hubo una situación en la que fue acompañada a sus prácticas a una conocida funeraria por su marido, Paulo Dybala.

La anécdota fue contada luego de un capítulo de su podcast “A dónde vamos cuando soñamos”, que inició hace apenas dos meses. El invitado fue justamente Daniel Carunchio, conocido también por el apodo “El embalsamador de los presidentes”, por haber esta a cargo del tratamiento de los cuerpos de reconocidas figuras de diferentes ámbitos, pero sobre todo de la política, como Juan Domingo Perón, Arturo Frondizi y Fernando De La Rúa.

En la charla, Oriana contó la particular situación que vivió con el jugador de fútbol: “Me habla Daniel, el dueño de la funeraria y me dice ‘che Ori, ahora en media hora llega un cuerpo. ¿Estás para venir?’ y yo obvio que le dije que sí, eran las 10 de la noche, ya había cenado, no tenía nada más que hacer. Había un partido de Brasil y no sé quién, lo iba a ver Paulo con mi viejo y yo iba a estar colgada ahí. Dije, me voy a hacer algo útil, me voy a la funeraria”.

“Claro cuando digo eso en la cena, todos dicen ‘ay no, que horror, que te vas a ir…’. Bueno corto para preguntar si alguien me quiere llevar y ahí todos se interesaron, porque obvio que todos quieren espiar, les da curiosidad. Bueno, al final terminó ganando Paulo para llevarme y me dijo ‘tranqui, yo me quedo ahí en la funeraria dando vueltas, veo el partido mientras’, y se quedó ahí y me acompañó”, reveló sobre la oportunidad en la que su marido la acompañó a su espacio de trabajo.