Otro sanjuanino en La Voz Argentina: Andrés Heredia se probó con clásico del rock nacional El también instrumentista fue alabado por su tono de voz.

Otro sanjuanino probó suerte en la etapa de Audiciones a ciegas en La Voz Argentina 2025. Esta vez fue Andrés Heredia, quien se subió al escenario del certamen de Telefe este miércoles 9 de julio.

Con una muy rockera versión de La ciudad de la furia de Soda Stereo, Andrés (44) se presentó ante el jurado del certamen integrado por Soledad Pastorutti, Miranda, Luck Ra y Lali Espósito.

La canción terminó y ningún jurado se dio vuelta, lo que significa que no lo eligieron para otra etapa. Sin embargo tuvieron elogiosos conceptos para su actuación.

“Qué linda voz grave tenes Andrés, la voz hablada y la voz cantada. Es espectácular” le dijo la Sole al sanjuanino; luego tomó la posta Ale Sergi de Miranda, y fue quien más se explayó en su devolución.

“Cuando arrancó la canción en ese tono grave, tan diferente a la canción original, dijimos “Bueno, acá hay algo diferente”, no nos dimos cuenta, sentimos que no dosificaste tanto la energía y apretaste la voz, porque tenés con qué hacerlo y cantar con ese tono más rocker y lo haces bárbaro, pero sentimos que no era en los momentos indicados de la canción, que es sutil y tiene como una oscuridad… no nos vibró exacto con lo que esperábamos de la canción. Nos gusta que te jugarás con una versión diferente” aportó Sergi y le dio un consejo.

“Al tener una voz tan particular, no busques diferenciarte tanto, porque tal vez simplemente con cantar con esa herramienta que tenés , aparte afinas, tenes con qué; tenés que estar más seguro y no pienses que tenes que decorar tanto las canciones”, cerró.

Lali, por su parte, dijo coincidir y que por ahí” no necesitaba de esa teatralización la canción… apretar de más la vuelve más operozca (sic). No nos dimos vuelta, pero ojalá no te enojes con nosotros”, expresó.

“Estoy feliz , muy agradecido”, dijo el sanjuanino para despedirse de su actuación.