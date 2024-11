Pampita se mostró en público con Martín Pepa: las fotos que confirmarían el romance La modelo disfrutó de un partido de polo con el hombre de La Pampa al que señalan como su nuevo novio.

Los rumores de romance entre Pampita y Martín Pepa son cada vez más fuertes. Incluso, en las últimas horas se conocieron fotos donde se los ve muy unidos en un evento al que asistieron.

Luego de su separación de Roberto García Moritán, la modelo no duda en compartir salidas públicas con el nuevo hombre al que la vinculan. Por eso, este domingo disfrutaron juntos de un partido de polo y lucieron felices ante las cámaras.

“Y mientras tanto en el polo, Pampita y Martín Pepa”, escribió la comunicadora Ker Weinstein en su perfil de Instagram @chismesdeker. “Hay sonrisas”, detalló en otras de las fotos que subió a su cuenta para mostrar cómo fue la salida pública que ambos compartieron este domingo por la tarde.

Una de las postales que circularon de Pampita y Martín Pepa

De esa manera, quedó en evidencia que la modelo y el polista no tienen intenciones de ocultarse. Por el contrario, estuvieron felices ante el público que estaba presente en el lugar.

Anteriormente, habían tenido otras salidas al Teatro Colón o a un boliche de Costanera. Sin embargo, en esas ocasiones lo habían hecho acompañados por familiares o amigos. En esta oportunidad, según se puede ver en las fotos que se difundieron, llegaron solos al partido de polo.

Pampita y Martín Pepa se mostraron muy sonrientes.

Más allá de las especulaciones y de las postales que circularon, por el momento, Pampita no confirmó el romance. Cuando fue consultada por sus citas con Pepa, respondió: “Tengo mucha gente amiga que me acompaña mucho. No tengo ningún prejuicio: puedo salir a comer, al teatro, al cine, puedo hacer todo lo que tenga ganas de hacer”.

Pampita ya tendría definida su escapada romántica con Martín Pepa

Según lo que trascendió en las últimas horas, la modelo está a punto de realizar una escapada romántica con Martín Pepa, el polista al que señalan como su nuevo novio.

Al aire de El Run Run del Espectáculo (Crónica HD), el periodista Fernando Piaggio dio a conocer la primicia. “(Pampita) Fue invitada a viajar a los Estados Unidos, a Nueva York, antes de fin de año, antes de las fiestas, en diciembre”, expuso el conductor del ciclo.

Y agregó: “Atención. La semana pasada nosotros confirmamos que hace 12 días que están juntos. Se van a disfrutar de un viaje exprés”. Además, precisó que habría sido una iniciativa de Pepa, quien apuesta al vínculo con la panelista de Los 8 escalones (eltrece). Apenas van semanas de su relación, pero todo marcha viento en popa y no dudan en dar un paso más.