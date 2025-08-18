Pampita y Martín Pepa reconciliados: el reencuentro en Estados Unidos A menos de un mes de conocerse su ruptura, la modelo y el polista habrían vuelto a darse una segunda oportunidad

Pampita y Martín Pepa sorprendieron a todos con una reconciliación que volvió a alimentar las ilusiones de sus fanáticos. A tan solo unas semanas de que se diera a conocer la noticia del final del romance, fue el equipo de Desayuno Americano (América) el encargado de confirmar que la modelo y el polista decidieron darse una nueva oportunidad. El amor, una vez más, volvió a imponerse y causó furor en redes.

El encargado de dar la noticia fue Luis Bremer, quien compartió las evidencias de esta segunda vuelta: la reconciliación quedó plasmada en una serie de imágenes captadas por la fotógrafa Agustina Lacroze. A través de sus historias de Instagram, Lacroze compartió postales en las que se ve a la pareja caminando de la mano por el campo de polo en los Hamptoms, Estados Unidos, celebrando un triunfo con otros jugadores y, en un momento más íntimo, a Pampita observando atentamente a Pepa mientras disputaba un partido.

Estas fotos rápidamente empezaron a girar entre fanáticos y colegas del mundo del espectáculo; una de las que más viralizó las postales fue Marcia Friciotti, popularmente conocida como Gossipeame, que publicó el material y desató una ola de comentarios entre los seguidores. Previamente, la modelo Pilar Telechea también había publicado las mismas imágenes en su cuenta personal de Instagram.

Al poco tiempo, los mensajes a favor de la pareja inundaron las redes: “Vamos Pampita”, “Si Pampa lo quiere, lo tiene”, “Qué hermosa su sonrisa. Se nota que está feliz con él”, “Es una diosa para él”, fueron algunos de los posts y respuestas destacadas de la jornada. El regreso de la modelo y el polista volvió a ubicarlos en el centro de la escena mediática y renovó el entusiasmo de quienes siguen cada paso del corazón de Pampita.

Momentos más tarde, la cuenta de SQP subió una captura de una conversación que mantuvo la modelo con Pepe Ochoa. Ella, sin dar vueltas, respondió: “Sí, es verdad. Besos”. De esa manera, el regreso de la pareja se instaló en el mundo del espectáculo y logró emocionar a aquellos que los siguen desde sus primeras salidas públicas.

Ahora, con la reconciliación de la pareja confirmada y registrada en imágenes, los seguidores ya celebran este segundo round del amor. La pareja, lejos de ocultarse, dejó que la fotógrafa capture cada momento, regalando al público las pruebas de que el romance sigue vivo y que, al menos por ahora, la felicidad los acompaña. Resta saber cómo continuará la historia, pero el regreso de la modelo y el polista ya es tema principal en el mundo del espectáculo, generando expectativa sobre un futuro juntos.