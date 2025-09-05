Tras su surgimiento con el objetivo de ser una red de contensión para los artistas visuales sanjuaninos, tanto para las personalidades consagradas en el ruedo local como para los creadores emergentes, este emprendimiento también se extendió al ciberespacio a través de una cuenta propia en la red social de Instagram. Allí, los internautas pueden sumergirse en una diversidad de géneros y temáticas con la idea de romper el mito de que el arte es “elitista”, como dijeron los emprendendores.