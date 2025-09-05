Esta noche, a las 20 h, la recientemente inaugurada Galería Abrojo que cuenta con su espacio propio sumó nuevas obras a su colección. A partir de hoy, el público podrá apreciar una exposición de pinturas de Inés Lalanne y de Carmen Cuenca y también esculturas de Mariana Bernal. Estas tres creadoras incorporan sus piezas al catálogo de septiembre que ya cuenta en sus paneles con las piezas de sus hacedores, un grupo conformado por Pablo Henríquez, Jorge “Pato’ Marún, Estela Milán y Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil y la suma de Beatriz Marún.
Para esta oportunidad, por ejemplo, Inés Lalanne se abocó a pinceladas que reflejan paisajes geométricos “porque son muy de mi terruño, siempre trato de reflejar la identidad del territorio del que soy parte”, expresó a DIARIO DE CUYO, la artista que en sus figuras paisajísticas trata de retratar y plasmar la naturaleza que la rodea, entre otras temáticas.
Tras su surgimiento con el objetivo de ser una red de contensión para los artistas visuales sanjuaninos, tanto para las personalidades consagradas en el ruedo local como para los creadores emergentes, este emprendimiento también se extendió al ciberespacio a través de una cuenta propia en la red social de Instagram. Allí, los internautas pueden sumergirse en una diversidad de géneros y temáticas con la idea de romper el mito de que el arte es “elitista”, como dijeron los emprendendores.
¿Dónde se encuentra y cuánto cuesta el paseo?
La Galería Abrojo se encuentra en el Local 54 del Patio Alvear Shoping (Av. Libertador 1826)y allí se pueden visitar las obras de reconocidos autores sanjuaninos de lunes a domingos, de 10 a 22 h. La entrada es libre y gratuita.