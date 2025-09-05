Para algunos más veteranos será volver a aquellas viejas épocas de discotecas y para las nuevas generaciones será la oportunidad de compartir un universo que no transitaron pero que sabe muy bien que contiene los mejores clásicos de la música global. La particular iniciativa lleva por título “Bailar temprano es bailar” y tendrá lugar mañana desde las 18 h, en el Chalet Cantoni Casa Cultural con la presentación de la banda de Fabricio Montilla en versión Full Band y un vinilo set con el DJ Rokers y los grandes hits de los ’70, ’80 y ’90, además de las performances y el hosteo de Yeguas Sagradas.

Durante este pop sunset sonarán las épicas notas de grupos internacionales legendarios como Despeche Mode, el combo británico de música electrónica formado en 1980 por Vince Clarke, Andrew Fletcher, Martin Gore y David Gahan quien tras su partida fue sustituido por Alan Wilder hasta 1995, luego de lo que Gahan, Gore y Fletcher continuaron como trío hasta el fallecimiento de éste último en 2022, razón por la que Gahan y Gore permanecieron como dúo; también estarán los infaltables de Pet Shop Boys el dúo también británico que en 1981 reunió al cantante y compositor Neil Tennant y al tecladista y autor Chris Lowe que vivió su época de gloria hasta fines de los ’90, si bien hasta la actualidad se lo identifica como el grupo que ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Incluso estará la música de un imbatible como lo fue Queen, la banda que en 1970 se creó en Londres liderada por Freddie Mercury en voz y autoría, Brian May en guitarra, Roger Taylor en batería y John Deacon en bajo que legó un año después para completar la formación. Y hasta los mejores lentos de los australianos de INXS, formada por los hermanos Farriss en 1977: Andrew (en teclados y composiciones), Jon (en batería) y Tim (en guitarra) quienes sumaron a Kirk Pengilly en guitarra y saxo, Garry Gary Beers en bajo y Michael Hutchence en voz y como encargado central de las letras que falleció en 1997.

“La idea es ir a bailar temprano este será un Sunset, luego habrá un After Office y matinés, donde la edad no sea un condicionamiento. Es un emprendimiento intergeneracional que pretendemos instalar para promover el encuentro y para gener un espacio a las personas mayores que se sienten desplazadas”. dijo Fabricio Montilla a DIARIO DE CUYO.

¿Cuánto cuesta la entrada y dónde es?

El Chalet Cantoni está ubicado en Av. Libertador San Martín 3317 oeste (Rivadavia) y el precio de la entrada es de $6.000, puede adquirirse al alias bailartemprano.uala

