Pedro Almodóvar triunfa con el León de Oro del festival de Venecia El español se llevó el premio mayor de “La Mostra” por su primer filme hablado en inglés, "La habitación de al lado". Nicole Kidman y Vincent Lindon triunfaron por sus interpretaciones en “Babygirl” y “Jouer avec le feu”

El jurado presidido por Isabelle Huppert encumbra el primer largo en inglés del cineasta español, otorga el Gran Premio del Jurado a ‘Vermiglio’, de Maura Delpero, y reconoce las interpretaciones de Nicole Kidman y Vincent Lindon

Pedro Almodóvar está acostumbrado a romper tabúes. Lleva haciéndolo toda su carrera. Pero hoy sábado, de un solo golpe, ha derribado dos barreras más. Nunca se había atrevido a rodar una película en inglés hasta La habitación de al lado. Y hacía más de medio siglo que un director español no recibía el León de Oro del festival de Venecia, algo que jamás había logrado un largo español.

El primer, y único cineasta hasta ahora, había sido Luis Buñuel en 1967, con una obra francesa, Belle de Jour.

El autor nacido en Calzada de Calatrava acaba de sumar nuevos hitos a su infinito currículo: ha ganado, y en otro idioma, el concurso de cine más antiguo del mundo. Nunca, además, había obtenido el premio “de oro” de uno de los certámenes de la primera división del séptimo arte: tampoco tenía Palma, Oso ni Concha.

“Yo necesitaba premios en el año 80, 81… Ahí me habrían salvado la vida. Luego tuve que salvármela yo solo. No soñaba con el León de Oro, pero una vez que lo tienes te vuelves adicto. A partir de ahora no podría vivir sin él”, admitió Almodóvar más tarde, en una rueda de prensa.