Pedro Aznar vuelve a San Juan para celebrar 50 años de música Será el próximo domingo 7 de septiembre en el Teatro Sarmiento.

Pedro Aznar llegará a San Juan para celebrar 50 años de música, lo hará el domingo 7 de septiembre en el Teatro Sarmiento. El cantante, multiinstrumentista, compositor, poeta y productor argentino que fue integrante de los grupos Madre Atómica, Alas, Serú Girán, Spinetta Jade y Pat Metheny Group y desde 1993 está dedicado por completo a su carrera como solista, vuelve a San Juan después de casi 3 años.

En el remodelado Teatro Sarmiento Pedro Aznar ofrecerá un show con canciones que marcaron generaciones junto a Charly García y Serú Girán, hasta sus composiciones más íntimas. Sin dudas será un viaje por el corazón de nuestra música. Será una noche para reencontrarse con melodías que se llevan en la memoria y en el alma. El show se presenta como medio siglo de historias, acordes y poesía en una sola voz.

Las entradas ya se venden en boleterías del teatro, Hoffmann y en EntradaWeb.