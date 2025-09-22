¿Peligra “El hombre araña”? Tom Holland tuvo un accidente en el rodaje Se prevé que la película de Marvel y Sony -una de las más esperadas- se estrene en julio del año que viene. De momento, Peter Parker tomará un descanso.

Trascendió ahora, pero fue el viernes pasado cuando el actor británico Tom Holland sufrió un accidente mientras rodaba la próxima película de la franquicia, “Spider-Man: Brand New Day” (“Hombre Araña: Un nuevo día”), en el Reino Unido. Tras el incidente, el actor fue trasladado a un hospital en Glasgow y fuentes cercanas a la producción han confirmado que se trata de una conmoción cerebral leve. De todos modos, el imprevisto ha obligado a Holland a tomarse un descanso temporal del rodaje, lo que inevitablemente pone en pausa la filmación de esta entrega. Según medios internacionales, hoy habría una reunión para ajustar el plan de rodaje.

¿Qué sucedió? Según publicó The Sun, el actor se habría golpeado la cabeza al caerse mientras hacía una acrobacia en los estudios Leavesden, en Watford, al noroeste de Londres. La noticia corrió como reguero de pólvora y tanto “Holland” como “Spider-Man” se convirtieron en tendencia en redes, donde persiste la inquietud de los fans y seguidores por la evolución del actor y del film.

Sin embargo, el periódico británico asegura que el protagonista está fuera de peligro y que, de hecho, habría asistido con Zendaya -coprotagonista y pareja en la vida real- a un evento benéfico el fin de semana.

Sucesora de éxitos como “Spider-Man: Lejos de casa” y “Spider-Man: Sin camino a casa”, que establecieron récords de taquilla a nivel mundial, “El hombre araña: Un nuevo día” empezó a rodarse el mes pasado y está prevista para julio de 2026, según anunció Sony Pictures el año pasado. Es dirigida por Destin Daniel Cretton y, como dijo el mismo Holland en Instagram, es justamente eso: “un nuevo comienzo”.

Se trata de la cuarta entrega que protagoniza Holland, luego de “Spider-Man: Homecoming” (2017), “Spider-Man: Lejos de casa” (2019) y “Spider-Man: Sin camino a casa” (2021) -hasta ahora la más taquillera de la franquicia y la octava más taquillera en la historia del cine-, sin contar otras del Universo Cinematográfico de Marvel donde interpretó al famoso superhéroe arácnido.