Por qué la vida a los 30 no es lo que imaginamos: las verdades incómodas de una influencer sanjuanina La actriz nacida en San Juan se mudó a Buenos Aires a los 17 años y tiene miles de seguidores en Instagram y Tik Tok. Sus personajes retratan una generación frenética que se debate entre el tarot y el psicoanálisis.

Por Sara Lombino

Colaboración para DIARIO DE CUYO

Juli Coria nació en San Juan y se mudó a Buenos Aires a los 17 años para seguir su sueño de ser actriz, “inspirada por High School Musical”, según confesó en en una nota con Infobae. Allá estudió comedia musical y doblaje. Pasó de animar fiestas infantiles a tener millones de seguidores en instagram y Tik Tok. También hace teatro y es invitada habitual en programas de streaming. Y ahora prepara una gira teatral por varias provincias del país, entre ellas Mendoza.

Sus personajes reflejan una versión histriónica, verborrágica y teatral de lo cotidiano. Hablan de una generación frenética, que se debate entre los designios del tarot, el psicoanálisis y una realidad invadida por internet, las redes sociales y los desencuentros reales.

“En San Juan tenía otro estilo de vida. En Buenos Aires me encontré con todo el lío de la Capital Federal y cosas desconocidas. La pasé muy mal, era muy chica”, contó en dialogo con TN sobre su experiencia. El cambio en el ritmo de vida fue una de las primeras cosas a les que tuvo de adaptarse.

Afirma que su impulsividad la llevó a tomar decisiones precipitadas, pero la perseverancia y la reflexión le permitieron sostenerse y aprender de cada experiencia.

Juli escribe los guiones, graba en distintos planos, edita e interpreta a varios personajes. Su humor es inconfundible. Dice que prefiere transmitir un mensaje “real”, escenas llenas de imperfecciones, personajes con inseguridades, con los que a audiencia pueda conectar.

Aunque ya trabajaba las redes desde antes de la pandemia, a principios de 2022, a partir de un video que se volvió viral, pasó de tener 10 mil a 100 mil seguidores. Prefiere pensarse como creadora de contenido antes que influencer. En primer lugar, por el trabajo de interpretación. Pero además, porque, aunque las redes priorizan el volumen de contenidos, ella siempre se enfocó en la calidad y el detalle de sus historias.

“La primera publicidad en redes fue para una marca de esmaltes. Me pagaron 6 mil pesos, en ese momento era un montón”, dice. Y es tal la dedicación que incluso cando sube un video promocional, los comentarios de los seguidores enfatizan en que “son las únicas publicidades que dan ganas de ver”.

De qué trata “Lo Dejamos Acá”

Gloria está por cumplir 30 y no sabe qué hacer con su vida. En busca de respuestas, decide hacer lo que mejor le sale: vivir a través de la vida de los demás. Así comienza a espiar a sus vecinas Laura y Florencia. Laura es capricorniana, residente de Medicina. Florencia es ariana, administrativa de Global Garth. La vorágine de estas tres vidas se cruzan en búsqueda de un poco de claridad ¿la encontraran?

“Lo dejamos acá” es el primer espectáculo de Juli Coria, donde la actriz e influencer lleva a escena todo su histrionismo, verborragia y su particular modo de pensar la realidad de los jóvenes no tan jóvenes de hoy en día.