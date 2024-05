Por qué se celebra el día de Star Wars el 4 de mayo Un día para celebrar la saga de George Lucas. Millones de fans a lo largo del mundo hoy están de celebración, ya que es el Día Mundial de Star Wars, fecha elegida para homenajear a los personajes, la historia y el trasfondo de la saga creada por George Lucas.

Todo comenzó el 4 de mayo de 1979, cuando el diario británico London Evening News publicó una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Tatcher por su puesto como Primera Ministra, incluyendo la frase “May the Force be with you” (Que la fuerza te acompañe).

En esa época el mundo cinematográfico estaba fascinado tras el estreno de la primera película de Star Wars, por lo que los fanáticos no dejaron pasar ese momento para crear el Star Wars Day, cambiando la frase “May the Force be with you” por el saludo “May the Fourth be with you”, que significa “que el cuatro de mayo te acompañe”.

StarWars: Darth Vader.

Con el paso de los años la celebración fue tomando fuerza, hasta que se consolidó como un evento masivo durante el 2011, cuando el Toronto Underground Cinema organizó el Día de Star Wars, con homenajes, trivias, parodias, concursos para los fanáticos y un festival exhibiendo las películas de la saga.

El chiste se repitió en diferentes medios a lo largo de los años, en espacios tan dispares como titulares de prensa o dibujos animados. Sin embargo, el Star Wars Day no se convirtió en un evento popular hasta la actual era de las redes sociales. En 2011, la cuenta oficial de Twitter de Star Wars publicó un mensaje que decía: “May the Fourth Be With You” y desde entonces ha sido ampliamente difundido y adoptado por fans de todo el mundo. Ese mismo día de 2011 también tuvo lugar la primera celebración organizada del Día de Star Wars que se celebró en Canadá, en el Toronto Underground Cinema. Allí se pudo asistir a una proyección especial de la trilogía original de películas, juegos y charlas.

Star Wars: The Bad Batch

Para fanáticos, y no tantos, es un día ideal para adentrarse en el mundo creado por George Lucas, inspirado en los textos de Joseph Campbell, Bruno Bettelheim, Ursula K. Le Guin y J.R.R Tolkien.

La famosa saga de películas de Star Wars:

Trilogía Original

Star Wars: Episodio IV – Una nueva esperanza (1977)

– Una nueva esperanza (1977) Star Wars: Episodio V – El Imperio contraataca (1980)

– El Imperio contraataca (1980) Star Wars: Episodio VI – El retorno del Jedi (1983)

Precuelas

Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma (1999)

– La amenaza fantasma (1999) Star Wars: Episodio II – El ataque de los clones (2002)

– El ataque de los clones (2002) Star Wars: Episodio III – La venganza de los Sith (2005)

Trilogía final

Star Wars: Episodio VII – El despertar de la Fuerza (2015)

– El despertar de la Fuerza (2015) Star Wars: Episodio VIII – Los últimos Jedi (2017)

– Los últimos Jedi (2017) Star Wars: Episodio IX – El ascenso de Skywalker (2019)

Historias de Star Wars

Rogue One : una historia de Star Wars (2016)

: una historia de Star Wars (2016) Han Solo: una historia de Star Wars (2018)

¡Feliz día de Star Wars!

Se pueden ver según el orden de estreno, pero al ser tantas producciones de una misma saga, año tras años cientos de fanáticos se han tomado el trabajo de verlas una y otra vez para sugerir un orden distinto al de estreno, y entender otros aspectos de la historia. Algunas de las sugerencias son:

Cómo ver las películas de Star Wars en orden Cronológico

Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma (1999)

Star Wars Episodio II: El ataque de los clones (2002)

Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith (2005)

Solo: Una historia de Star Wars (2018)

Rogue One: Una historia de Star Wars (2016)

Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza (1977)

Star Wars Episodio V: El Imperio contraataca (1980)

Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi (1983)

Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza (2015)

Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017)

Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker (2019)

Star Wars: Luke Skywalker y Darth Vader.

Star Wars en orden cronológico (completista)

Alta República

The Acolyte (Serie de próximo estreno)

El Alzamiento del Imperio

Las crónicas Jedi: Episodios 2, 3 y 1 de la Temporada 1, en ese orden

Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma

Las crónicas Jedi: Episodio 4 de la T1

Star Wars Episodio II: El ataque de los clones

Star Wars: The clone wars (Película)

Star Wars: The clone wars (Serie)

Las crónicas Jedi: Episodio 5 de la T1

Star Wars: La remesa mala (Serie)

Las crónicas Jedi: Episodio 6 de la T1

Star Wars Episodio III: La venganza de los sith

Han Solo: Una historia de Star Wars

Obi-Wan Kenobi

Star Wars: Rebels (Serie)

Andor (Serie)

Rogue One: Una historia de Star Wars

La rebelión

Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza

Star Wars Episodio V: El imperio contraataca

Star Wars Episodio VI: El retorno del jedi

La Nueva República

The Mandalorian. Temporadas 1 y 2(Serie)

El libro de Boba Fett (Serie)

The Mandalorian Temporada 3

Ahsoka (Serie)

Star Wars: Resistance T1 (Serie)

Star Wars Episodio VII: El despertar de la fuerza

Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi

Star Wars: Resistance’ T2 (Serie)

Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker

StarWars: Chewbacca y Han Solo.

Para quienes se están encontrando con el mundo Star Wars y quieren saber más, pueden acceder a libros y comics de la saga

“May the Fourth be with you”

Star Wars es tan rico y tan variado que puede disfrutarse de muchas maneras: hay quien solo sigue la cronología desde el punto de vista de Obi-Wan Kenobi, o desde el de Leia Organa. Y quedan todavía series y películas, como las series más infantiles, o las películas protagonizadas por los Ewoks, que como han quedado fuera del cánon oficial, se han quedado fuera de la mayoría de los listados de los fans. Habrá que esperar también a las noticias sobre nuevos proyectos de Star Wars para saber cuándo tendremos que actualizar nuestro modo de visualización preferido.

Star Wars: Rey en Star Wars Episodio VII: El despertar de la fuerza

Eventos en todo el mundo

Mucho tiempo después, la fecha tomó fuerza en la era de las redes sociales (donde se convirtió en un gran acontecimiento cada año) y finalmente se expandió a la vida real con eventos en Toronto. Ahora, hay eventos que celebran el día en todo el mundo.

Hay ofertas en línea y en las tiendas de productos y juegos de Star Wars; comida de la saga en abundancia y eventos en los que se anima a los fans a disfrazarse o a jugar a trivias, o simplemente a disfrutar de su franquicia cinematográfica favorita.